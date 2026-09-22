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Lionel Richie passa por procedimento no coração e cancela shows

Recentemente, o cantor tem enfrentado problemas de saúde e chegou a ser internado na UTI

Estadão Conteúdo

Cantor Lionel Richie
Cantor Lionel Richie Foto: Jeff Schear / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Lionel Richie passou por um procedimento no coração. Em comunicado, um representante disse que o artista terá de cancelar algumas de suas performances.

“Lionel foi submetido a um procedimento comum para fibrilação atrial (FA). O médico disse que tudo correu perfeitamente… Lionel está ótimo, mas vai tirar um tempo de folga e voltará aos palcos em breve”, disse o representante à Variety.

Recentemente, o cantor tem enfrentado problemas de saúde e chegou a ser internado na UTI. O procedimento mais recente, no entanto, não tinha caráter emergencial.

Em turnê com a banda Earth, Wind & Fire, os três próximos shows do artista foram cancelados. Ele passaria por São Francisco neste sábado (26) Chicago, em 30 de setembro, e Columbus, 2 de outubro.

Até o momento, estes são os únicos shows cancelados, com as apresentações seguintes, como uma residência em Las Vegas a partir de 14 de outubro, ainda confirmadas. O artista vem ao Brasil para show único em São Paulo em 19 de dezembro de 2026.

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