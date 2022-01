Felipe Titto se irrita com críticas por mostrar coleção de tênis: ‘Vou continuar comprando’

Ator disse que não é uma figura pública e que tem o direito de fazer o que bem entender com seu dinheiro

Reprodução/Instagram/felipetitto Felipe Titto mostrou nas redes sociais parte dos tênis que possui



O ator Felipe Titto não gostou de ser criticado por postar uma foto em que mostra parte dos tênis que possui. Na publicação feita no Instagram, ele escreveu: “E quando paro pra pensar que num passado não tão distante, meus tênis eram frutos de doação… os que vinham numa numeração maior que a minha eu completava com algodão na ponta, e os que vinham menores eu tirava as palmilhas! É, parece que o jogo virou… agora quem doa sou eu. Amém”. Muitos seguidores brincaram pedindo uma doação. “Parece que está na hora de você começar a doar!! Tamanho 43. Obrigado!”, comentou o apresentador Marcos Mion, que é apaixonado por tênis e também tem uma coleção. Por outro lado, teve seguidores que acharam uma ostentação Felipe mostrar tantos tênis.

Com a repercussão da foto, ele decidiu se pronunciar. “Viralizou quando eu postei a foto de um pedaço da minha coleção de tênis. Infelizmente, criou-se uma cultura de pessoas físicas cobrarem pessoas físicas como se elas fossem pessoas públicas. Eu não sou uma pessoa pública, eu sou uma pessoa que atinge um grande público, não trabalho com o dinheiro público, meu dinheiro é meu dinheiro, eu gero a minha receita, eu pago os meus impostos. Eu não tenho que ficar me justificando, mas eu acho triste isso”, disse nos stories do Instagram. “Sou o cara que mais bate na tecla que você tem que trabalhar, que ninguém tem que ficar refém de governo porque ninguém está fazendo nada por você, e não estou falando desse [governo] especificamente. Como minha receita é particular, é privada, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser e o que eu bem entender com o meu dinheiro.”

Felipe disse que ajuda muitas pessoas, mas que não expõe para não acharem que ele quer se promover com isso ou fazer marketing. “Tudo o que eu faço é porque eu quero, porque eu tenho minha gratidão, a minha relação com Deus, sou grato por quão abençoado eu sou, pelo tanto de oportunidade que eu tenho na minha vida e pelo tanto que eu trabalho e tenho oportunidade de fazer pelas pessoas, mas é só porque eu quero. Então, quando você escreve na minha foto ‘o mundo acontecendo x, a tragédia não sei aonde e você cheio de tênis’, a tragédia não aconteceu porque eu tenho esse monte de tênis, você não tem que cobrar a mim, tem que cobrar o governo”, falou o ator, que enfatizou que não deixará sua coleção de lado. “Vou continuar comprando tênis para caralh* porque eu gosto muito, vou continuar trabalhando para que eu possa fazer isso e continuar ajudando o tanto de gente que eu já ajudo, e está tudo bem. Se você não gostou, sinto muito.”