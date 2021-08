Filho de Walkyria Santos desabafa: ‘Meu irmão não tirou a própria vida, a internet matou ele’

Bruno Santos, filho mais velho da cantora, relatou sua indignação após Lucas cometer suicídio

Reprodução/oficial.brunosantos/walkyriasantosoficial/05.08.2021 Bruno, filho mais velho de Walkyria Santos, lamentou morte precoce do irmão



Filho mais velho da cantora Walkyria Santos, Bruno Santos fez um desabafo nas redes sociais após a morte do irmão, Lucas Santos. O jovem de 16 anos foi encontrado morto no condomínio em que morava em Natal, no Rio Grande do Norte, e Walkyria gravou um vídeo dizendo que o filho cometeu suicídio após ser alvo de comentários maldosos no TikTok. Bruno disse que ainda não acredita em tudo o que aconteceu. “Perdi parte de mim que nunca mais vai voltar por causa do ódio gratuito nas redes. Meu irmão se foi por causa de pessoas que se acham no direito de julgar e apontar, ele se foi. A internet é um ambiente doentio e podre! Cheio de pessoa que se acham no direito de julgar o outro, apontar, decidir se isso é certo ou não, baseado apenas no que elas acreditam e caso vá contra o que acreditam, o próximo passo é ‘cancelar’ como se fossem um usuário e senha de um joguinho, mas isso não é um jogo, gente, isso é a porr* da vida real”, escreveu nos stories do Instagram.

Durante o desabafo, o irmão de Lucas disse que não sabe de onde vem tanto ódio. “O meu irmão se foi, mas ele não tirou a própria vida, a internet matou ele! Comentários de ódio mataram ele! Os juízes da internet mataram ele! O que nos falta é mais amor! Meu coração está em pedaços e não sei como vou colar tudo de novo.” O filho mais velho de Walkyria também mandou um recado para Lucas. “Eu te amo, meu irmãozinho! Que Deus te guarde no melhor lugar, ao lado dele! Estarei aqui te dando orgulho porque sei que você está assistindo tudo daí de cima! Prometo que sua morte não passará em branco! As pessoas ainda vão me ouvir, prometo que vou dar minha vida para salvar todos dessa crueldade para que não passem pelo que você passou. Eu te amo com todas as minhas forças, meu irmãozinho, e estou morrendo de saudade! Um dia a gente se encontra do outro lado”, finalizou.