Fogaça revela que sofreu acidente de moto em maio e teve aliança furtada em hospital

O chef e apresentador Henrique Fogaça, de 52 anos, publicou em suas redes sociais nesta quinta-feira (2) um vídeo explicando o motivo de ter ficado fora de dois episódios da 13ª temporada do MasterChef Brasil. Ele contou que sofreu um acidente de moto no dia 5 de maio, após deixar as gravações do programa, na Rodovia Castello Branco, em São Paulo.

Segundo Fogaça, a motocicleta derrapou após passar por uma mancha de óleo na pista enquanto trafegava a cerca de 120 km/h. “Caí e não morri por Deus, porque meu santo é muito forte, mas eu não pus isso na mídia”, disse Fogaça no vídeo. Clique aqui e assista ao vídeo.

O chef afirmou que fraturou três costelas, sofreu lesões na bacia, na perna, no tornozelo, nos joelhos e nas mãos. Ele também negou rumores de que teria deixado o reality da Band e disse que retornou ao trabalho antes do tempo previsto de recuperação. Fogaça aproveitou para criticar publicações que afirmaram que ele havia enviado um atestado para a emissora, se ausentando propositalmente do programa: “Arrasta pro lado para você ver como eu sou o FOLGAça e o meu ‘atestado’.”

Na publicação, Fogaça ainda disse que sua aliança de casamento desapareceu durante o período em que esteve internado. De acordo com ele, o objeto só foi notado como desaparecido dois dias depois da alta. A família entrou em contato com o hospital, mas, segundo o chef, a instituição informou que não tinha informações sobre o paradeiro da joia.

Ausência no MasterChef

Henrique Fogaça ficou de fora de dois episódios da 13ª temporada do MasterChef Brasil , gerando especulações sobre o que poderia ter acontecido, com internautas até sugerindo o encerramento do vínculo com a emissora e com o programa.

Segundo a Band, o chef precisou se afastar temporariamente das gravações por orientação médica para tratar ferimentos leves nas mãos, mas nada foi dito acerca do acidente. Durante sua ausência, a bancada de jurados contou com a participação da chef Dayse Paparoto, campeã da primeira edição do MasterChef Profissionais, em 2016, que assumiu a vaga de forma interina.