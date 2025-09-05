Gato Preto tem carro e dispositivos apreendidos em operação policial

Influenciador se envolveu em um acidente de trânsito no dia 20 de agosto e também enfrenta uma acusação de agressão contra sua ex-namorada, Bia Miranda

O influenciador digital Samuel Sant´Anna da Costa, de 31 anos, mais conhecido como Gato Preto, teve seu carro e dispositivos móveis confiscados por policiais civis em São Paulo. A operação de busca e apreensão foi registrada em um vídeo que ele mesmo gravou, onde detalhou os itens que foram levados, incluindo sua Porsche vermelha, que ele alegou não poder ser apreendida.

Recentemente, Gato Preto se envolveu em um acidente de trânsito no dia 20 de agosto, quando colidiu com outro Porsche e, em seguida, foi detido por ter deixado o local sem prestar socorro. Além disso, ele enfrenta uma acusação de agressão contra sua ex-namorada, Bia Miranda, o que agrava sua situação legal.

Em seu relato sobre a ação policial, Gato Preto expressou descontentamento, afirmando que a abordagem não fazia sentido e que os agentes demonstraram deboche durante a operação.

A Secretaria da Segurança Pública do estado informou que a operação foi realizada com base em dois mandados de busca e apreensão. Os policiais apreenderam não apenas o automóvel de luxo, mas também celulares.

