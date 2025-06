Giovanna Lancellotti celebra despedida de solteira com festa temática e presença de famosos

Celebração surpresa foi organizada pelos amigos da noiva; cerimônia de casamento com Gabriel David, presidente da Liesea, neste sábado (21), no Cristo Redentor

Reprodução/Instagram/@fepaesleme Giovanna Lancelotti posa para foto com a amiga Fernanda Paes Leme durante sua despedida de solteira, que teve rodeio como tema



A atriz Giovanna Lancellotti, de 32 anos, teve uma despedida de solteira surpresa e animada na noite da última quinta-feira (19), às vésperas de seu casamento com Gabriel David, de 31 anos, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). A festa, intitulada “Gi’s Last Rodeo” (O Último Rodeio da Gi), teve tema country e reuniu amigos famosos da atriz. A celebração contou com uma decoração toda em rosa, chapéus de caubói personalizados para todos os convidados e até um touro mecânico, que garantiu a diversão.

Entre os presentes estavam as atrizes Fernanda Paes Leme e Agatha Moreira, além do relações públicas Murillo Lima e outros convidados que já estão no Rio de Janeiro para o grande dia. Um dos pontos altos da festa foi a mensagem em vídeo da cantora Sandy, que desejou felicidades ao casal, surpreendendo Giovanna. “Eu estou chocada! Sandy, eu estou sem palavras! Se você quiser ser minha daminha, eu te aceito de última hora! Entra com as alianças”, brincou a atriz.

A noite também teve uma competição divertida com shots, onde os amigos se dividiram em grupos para ver quem bebia os drinks mais rápido. Docinhos personalizados com fotos da noiva e do noivo, inclusive uma imagem irreverente de Gabriel nu em cima de um cavalo, também fizeram parte da temática. Giovanna Lancellotti e Gabriel David, juntos desde 2021 e noivos desde março do ano passado (durante uma viagem à Tailândia), terão duas cerimônias para celebrar a união.

A primeira celebração será neste sábado (21), no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, cidade natal de Gabriel. Esta cerimônia religiosa será mais íntima, reunindo apenas familiares e padrinhos.A segunda cerimônia acontecerá uma semana depois, no dia 28 de junho, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, onde Giovanna foi criada. Após a cerimônia religiosa, haverá uma grande festa na vinícola da família da atriz, com a presença de mais convidados.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Recentemente, Giovanna Lancellotti havia gerado repercussão ao brincar, no programa “Domingão com Huck”, que o casamento não teria a tradicional valsa. Posteriormente, a atriz esclareceu em suas redes sociais que era uma brincadeira e que a valsa, sim, fará parte da celebração.

Veja as fotos postadas pela amiga Fernanda Paes Leme

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA