Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam em cerimônia aos pés do Cristo Redentor

Evento reuniu familiares, amigos e 23 casais de padrinhos, entre eles os atores Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Fernanda Paes Leme e Miguel Rômulo

Reprodução/Instagram/@gilancellotti Giovanna Lancelotti se casou com um vestido de cetim de seda da estilista inglesa Vivienne Westwood



A atriz Giovanna Lancellotti, de 32 anos, e o empresário Gabriel David, de 27, oficializaram a união na noite deste sábado (21), em uma cerimônia religiosa realizada aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O evento reuniu familiares, amigos e 23 casais de padrinhos, entre eles os atores Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Fernanda Paes Leme e Miguel Rômulo.

Conhecida por seu papel recente na novela Dona de Mim, Giovanna entrou ao som da Marcha Nupcial usando um vestido de cetim de seda da estilista inglesa Vivienne Westwood, com uma capa que também servia como lenço. O modelo foi escolhido após uma busca por ateliês em Paris. O noivo vestiu um terno off-white assinado por Alexandre Herchcovitch.

Nas redes sociais, a atriz celebrou o momento: “O início do ciclo mais lindo e importante da minha vida. Obrigada, meu Deus! Viva o amor”. A cerimônia marcou a primeira celebração do casamento. Uma segunda festa está programada para o dia 28 de junho, em São João da Boa Vista (SP), cidade onde Giovanna foi criada. O evento, que será maior, acontecerá na vinícola da família da atriz.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Giovanna e Gabriel estão juntos desde 2021. O casal ficou noivo em março de 2023, durante uma viagem à Tailândia. A relação foi “apresentada” pela atriz Thaís Müller, sobrinha do noivo e amiga da noiva. Desde 2023, eles vivem juntos. Além da celebração religiosa, o fim de semana do casal incluiu festas pré-casamento, com despedida de solteira e almoço familiar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA