Governo lamenta morte de Juca de Oliveira: ‘Legado inestimável’

Nota do Ministério da Cultura cita o impacto do autor em diferentes gerações; artista morreu aos 91 anos em São Paulo

Divulgação / Roberto Filho Ator Juca de Oliveira



O governo federal divulgou neste sábado (21) uma nota de pesar pela morte do ator, autor e diretor Juca de Oliveira, aos 91 anos, destacando a relevância de sua trajetória para a cultura brasileira. O artista morreu em São Paulo após internação para tratar uma pneumonia associada a problemas cardíacos.

Em nota, o Ministério da Cultura afirmou que Juca de Oliveira teve papel central nas artes cênicas do país, com atuação marcante no teatro, na televisão e no cinema. A pasta também ressaltou a contribuição do artista como autor e defensor da cultura brasileira ao longo de décadas.

O comunicado do governo menciona ainda o impacto de sua obra e a importância de sua produção artística para diferentes gerações, além de prestar solidariedade a familiares, amigos e admiradores.

Leia a nota:

Ministério da Cultura lamenta profundamente a morte do ator e dramaturgo Juca de Oliveira, ocorrida na madrugada deste sábado (21), em São Paulo, aos 91 anos.

Juca, como era amplamente conhecido pelo público e no meio artístico, nasceu em 16 de março de 1935, em São Roque, interior paulista, e construiu uma trajetória de mais de seis décadas dedicada às artes cênicas brasileiras. Iniciou sua carreira no teatro nos anos 1950 e tornou-se um dos nomes mais relevantes da dramaturgia nacional, com atuação marcante em importantes companhias, como o Teatro Brasileiro de Comédia e o Teatro de Arena, espaços fundamentais para a renovação estética e política do teatro no país.

Ao longo de sua carreira, participou de mais de 60 peças teatrais, além de ter atuado em mais de 30 novelas e minisséries e em diversos filmes. Também se destacou como autor, contribuindo para a cena teatral brasileira com textos e interpretações que marcaram gerações. Entre seus papéis mais emblemáticos está o do médico geneticista Doutor Albieri, na novela “O Clone”, que evidenciou sua versatilidade e potência como intérprete.

Juca de Oliveira deixa um legado inestimável para a cultura brasileira, marcado pelo compromisso com a arte, a reflexão crítica e a valorização do teatro nacional.

Neste momento de dor, o Ministério da Cultura se solidariza com familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores, reconhecendo a contribuição fundamental de Juca de Oliveira para o fortalecimento das artes e da cultura no Brasil.

Trajetória

Juca de Oliveira estava internado desde o último dia 13 no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Segundo informações divulgadas pela família, o quadro de saúde era delicado nos últimos dias.

Com carreira iniciada no teatro, o ator se consolidou como um dos nomes mais conhecidos da dramaturgia nacional. Ao longo de décadas, participou de mais de 30 novelas e dezenas de peças, além de atuar também como dramaturgo e diretor.

Na televisão, ficou conhecido por personagens como o cientista Albieri, em O Clone, e por participações em produções como Saramandaia e Avenida Brasil.