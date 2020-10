Gusttavo Lima desabafa sobre separação: ‘Mais vale verdade dura do que mentira fofa’

Cantor disse que Andressa Suita, mãe de seus dois filhos, é a mulher mais importante de sua vida, mas ele não estava feliz no casamento

Reprodução/Instagram/gusttavolima Sertanejo gravou vídeo para o Instagram na noite de terça-feira (13)



Gusttavo Lima usou o Instagram na noite de terça-feira (13) para desabafar sobre as especulações de sua separação com Andressa Suita. O casamento de cinco anos chegou ao fim na semana passada e, segundo Andressa, o pedido de divórcio aconteceu de forma inesperada durante uma madrugada. Em vídeo, o sertanejo defendeu que a situação do casal já não era a mesma. “Vou deixar bem claro que tudo que está acontecendo comigo, qualquer pessoa está sujeita a passar. Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, respeito e carinho continuam”, disse.

“A Andressa faz parte da minha vida, da minha história e do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida porque ela é mãe dos meus filhos e criá-los é a nossa prioridade. Eu não estava feliz. Tentei de tudo para manter o casamento. Não está sendo fácil. Separação gera sofrimento, somos seres humanos. O pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos”, disse ele. Ao final, Gusttavo Lima foi bem direto para a resumir a situação com a ex: “Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa.”

Assista ao vídeo: