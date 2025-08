Helô Pinheiro, a eterna ‘Garota de Ipanema’, posa de biquíni com sua neta na praia

‘Recordo o passado me vendo através de minha neta Bruna, na praia que me consagrou com a música de Tom e Vinícius’, escreveu a musa em seu post no Instagram

Reprodução/Instagram/@helopinheiro1 Helô Pinheiro com sua neta Bruna diante do cartão-postal do Morro Dois Irmãos, no Rio de Janeiro



A eterna “Garota de Ipanema”, Helô Pinheiro, de 82 anos, aproveitou o domingo (3) ensolarado nas areias da praia que a consagrou mundialmente. Acompanhada da neta Bruna Pinheiro, de 27 anos, Helô posou sorridente e abraçada à jovem diante do cartão-postal do Morro Dois Irmãos, no Rio de Janeiro. O momento foi compartilhado pelas duas nas redes sociais.

“Recordo o passado me vendo através de minha neta Bruna, na praia que me consagrou com a música de Tom e Vinícius”, escreveu Helô em publicação no Instagram, referindo-se ao clássico Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, que imortalizou sua juventude. Bruna, também atriz, é filha de Kiki Pinheiro, primogênita de Helô com o engenheiro Fernando Mendes Pinheiro. O casal tem ainda três outros filhos: Ticiane, Jô e Fernando Pinheiro Junior.

Conhecida pelo bom humor e disposição, Helô mantém a rotina ativa com treinos físicos regulares e aulas de aerojazz, que, segundo ela, ajudam a manter não só o corpo, mas também a mente em forma. Nas redes sociais, fãs e celebridades elogiaram a cena familiar. “Você é um exemplo para todas nós”, comentou uma seguidora. “Garota de Ipanema maravilhosa!”, escreveu outra.

