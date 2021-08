Henrique Fogaça diz que tratamento à base de cannabis ajudou filha a evoluir

Jurado do MasterChef explicou que Olívia tem uma síndrome rara e passou a sentir ‘os pequenos prazeres da vida’ após usar um óleo extraído da planta conhecida como ‘maconha’

Reprodução/Instagram/henrique_fogaca74/18.08.2021 Henrique Fogaça disse que a filha melhorou após usar óleo extraído da 'maconha'



O chef de cozinha Henrique Fogaça celebrou nas redes sociais a evolução no tratamento da filha, Olívia, de 14 anos. O jurado do “MasterChef Brasil” explicou que a jovem nasceu com uma síndrome rara e, por conta disso, ela não fala e por muitos anos só se alimentou por sonda e ficou em uma cadeira de rodas. “Durante anos procurei descobrir o que ela tinha, mas até hoje a medicina tradicional não conseguiu me passar um diagnóstico palpável”, escreveu o chef de cozinha no Instagram. Fogaça falou que o tratamento da filha começou a progredir com um medicamento à base de Cannabis.

“Há 3 anos, ela vem usando o óleo medicinal chamado CBD que é extraído da planta Cannabis Sativa, mais conhecida como ‘maconha’. E digo para vocês que, graças a planta ‘sagrada’, ela está cada dia melhor, com um semblante de paz, de alegria, sorrindo e sentindo os pequenos prazeres da vida como poder se alimentar pela boca, ficando em pé com ajuda de um aparelho específico para as pernas e dia após dia evoluindo”, afirmou o jurado, que também anunciou que vai lançar um instituto com o nome da filha para suprir as necessidades das famílias “que sofrem caladas”. “Sou um pai feliz pela Olívia ter me escolhido e vou lutar incansavelmente até o último dia da minha vida para poder proporcionar o melhor para ela e para outras pessoas que assim necessitam. Obrigado a todos e principalmente a Deus. Vamos em frente”, finalizou Fogaça.

