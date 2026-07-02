Hikaru Kurosaki, intérprete de Jaspion, morre aos 64 anos
O ator japonês Hikaru Kurosaki, conhecido por interpretar o herói Jaspion na série homônima dos anos 1980 e de grande sucesso no Brasil, morreu aos 64 anos. A morte foi anunciada por um amigo nas redes sociais, mas a causa não foi divulgada.
Após o sucesso como protagonista do clássico tokusatsu, Kurosaki deixou a carreira artística no fim da década de 1990 e passou a trabalhar como instrutor de mergulho em Okinawa, no Japão, onde administrava uma empresa especializada na atividade. “O Sr. Kurosaki veio para Motobu há mais de 30 anos. Naquela época, havia apenas cerca de seis operadoras de mergulho na região, e todos enfrentaram juntos os desafios e as alegrias do desenvolvimento da atividade. (…) Sua partida é profundamente lamentável. Que ele descanse em paz”, disse o colega na publicação.
No Brasil, o ator se tornou um dos rostos mais conhecidos da cultura pop japonesa graças à exibição de O Fantástico Jaspion pela Rede Manchete, fenômeno de audiência que ajudou a popularizar as séries tokusatsu, gênero de produções japonesas de ação com efeitos especiais.