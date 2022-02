Hugh Jackman faz homenagem ao dublador Isaac Bardavid: ‘Que vida e legado’

Intérprete de Wolverine conheceu o artista brasileiro em 2017 no programa ‘The Noite’

Reprodução/Instagram/thehughjackman Isaque Bardavid e Hugh Jackman se conheceram em 2017 no SBT



O ator Hugh Jackman fez uma homenagem ao ator e dublador Isaque Bardavid, que morreu na última terça-feira, 1, aos 90 anos. Ele estava internado desde a semana passada no Rio de Janeiro tratando um enfisema, doença degenerativa que afeta os tecidos do pulmão. O brasileiro deu voz ao personagem Wolverine, da saga X-Men, interpretado por Jackman nos cinemas. “Que lenda. Que vida e legado. Que voz!! Descanse bem, meu amigo”, postou o astro de Hollywood na legenda de um vídeo em que aparece com Isaque. Na post feito no Instagram, eles falam em inglês e em português uma frase de Wolverine: “Não seja aquilo que te fizeram”. Nos comentários da publicação, os fãs brasileiros agradeceram a homenagem de Jackman. O encontro do ator americano com o dublador de Wolverine aconteceu em 2017 no programa “The Noite”, comandado por Danilo Gentili no SBT. Jackman estava no Brasil para divulgar o filme “Logan”, último em que viveu o herói de “X-Men”.