‘Ícone’, ‘gigante’: famosos lamentam morte de Laura Cardoso aos 98 anos

Atriz morreu na noite de segunda-feira (17), em São Paulo

A morte de Laura Cardoso, aos 98 anos, foi lamentada por artistas e colegas de profissão nas redes sociais. Miguel Falabella, Fabiana Karla, Natallia Rodrigues, Barbara Bruno, Lúcia Veríssimo e Gorete Milagres foram alguns dos que publicaram homenagens à atriz, que morreu na noite de segunda-feira (17), em São Paulo.

Miguel Falabella, que contracenou com Laura em trabalhos na televisão e no teatro, afirmou que conheceu a atriz na virada dos anos 1980 e que os dois mantiveram uma amizade ao longo das décadas. Ele também lembrou a convivência profissional entre os dois.

“Eu a conheci na virada dos anos 80 e, desde então, tive com ela uma amizade linda, divertida e respeitosa. Fizemos teatro, televisão, muita festa e exercitamos juntos a implantação de um ambiente solar no trabalho” Miguel Falabella

Falabella citou trabalhos feitos juntos e destacou a forma como Laura se dedicava às personagens. “Laura era gigante, compulsiva e tinha um talento que não cabia em seu corpo pequeno”.

A atriz Fabiana Karla também falou sobre a convivência com Laura e contou que teve a oportunidade de dividir o palco com a atriz. Na homenagem, destacou a disciplina da veterana durante a preparação para as apresentações.

“Que sorte a minha ter tido a honra, o privilégio de estar no mesmo palco e desfrutar da sua alegria nos bastidores e aprender com a sua disciplina” Fabiana Karla

Fabiana também relembrou que Laura chegava ao teatro às 15h para se preparar para apresentações que começavam às 21h. A atriz também mencionou a relação da colega com os ensaios e apresentações.

“Trabalhar ao lado dela foi uma lição de ofício e de vida”, afirmou.

Mais homenagens nas redes sociais

Já a também atriz Natallia Rodrigues publicou uma mensagem de agradecimento à atriz. “Obrigada dona Laura por tanto. Que privilégio ter tido você nessa caminhada”, escreveu.

Barbara Bruno, também atriz, homenageou Laura e destacou a importância da atriz. “Laura amada!!!! Você é gigante!!!!! Siga na luz!!!! VIVA LAURA CARDOSO”, publicou.

Lúcia Veríssimo compartilhou uma fotografia de Laura sorrindo e relembrou a personalidade da atriz. “Para mim você sempre será essa sapeca, contando suas histórias mirabolantes cheias de muitas paixões ardorosas”, escreveu.

Morte de Laura Cardoso

Laura Cardoso morreu na noite de segunda-feira (17), em sua residência, no bairro do Sumaré, na Zona Oeste de São Paulo. Segundo Fátima Cardoso, filha da atriz, Laura passou mal por volta das 23h20.

A morte foi comunicada durante a madrugada desta terça-feira (18), nas redes sociais oficiais da artista.

“Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso”, dizia a publicação.

O velório acontece nesta terça-feira, das 8h às 14h, na Bela Vista, na região central de São Paulo.