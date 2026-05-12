Inês Brasil se filia ao PSB e anuncia pré-candidatura a deputada estadual

Conhecida por memes nas redes sociais, a cantora e influenciadora vai disputar vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

Reprodução / Redes sociais Inês publicou fotos assinando a filiação



A influenciadora Inês Brasil anunciou a filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) e a pré-candidatura a deputada estadual pelo Rio de Janeiro.

“Eu sou a nova pré-candidata a deputada estadual do nosso gigantesco Rio de Janeiro. E o meu partido, graças a Deus, é o PSB nacional. Muito obrigado, meus irmãos em Cristo”, escreveu Inês em publicação nas redes sociais no último sábado (9).

No texto, Inês Brasil também agradeceu à família e à comunidade LGBTQIA+, que considera seu maior público. “Agradeço por esta nova profissão que Deus está me presenteando junto de todos vocês do nosso Brasil”, afirmou.

A influenciadora ainda escreveu que ser candidata é “um grande sonho” e afirmou esperar que, no futuro, “as leis possam funcionar muito melhor do que estão”.

Dona do bordão “Alô, alô, graças a Deus”, Inês Brasil ganhou notoriedade nacional após um vídeo de inscrição para o reality show Big Brother Brasil viralizar nas redes sociais e se transformar em meme. Antes da fama na internet, ela trabalhou como garota de programa no Rio de Janeiro e na Europa.

Alguns seguidores e fãs comemoraram a decisão e declararam apoio à artista nas urnas em outubro. “Agora sim o pãozinho vai voltar a ser 10 centavos”, escreveu um usuário.

No entanto, outros internautas comentaram na publicação que pretendem votar em outros candidatos e afirmaram que não vão “desperdiçar voto em subcelebridade”.

“Política não é brincadeira, principalmente em um ano tão importante e decisivo como este”, comentou um seguidor.