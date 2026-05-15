Zé Dirceu é diagnosticado com linfoma

Segundo a assessoria do ex-ministro, ele ‘está bem e trabalhando normalmente’

Edilson Rodrigues/Agência Senado José Dirceu



O ex-ministro da Casa Civil Zé Dirceu (PT) foi diagnosticado com linfoma, câncer no sistema linfático, no dia 10 de maio. A informação foi confirmada em nota nesta sexta-feira (15) pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. “Ele se encontra em boas condições clínicas e permanecerá internado para iniciar o tratamento específico”, informou o hospital.

O Hospital confirmou que o ex-ministro foi internado no dia 10 de maio e, após exames, o linfoma foi diagnosticado.

Em março, Dirceu havia anunciado, em visita a Campinas (SP), que se candidataria para o cargo de deputado federal nas eleições deste ano, 24 anos depois da última candidatura.

Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de Zé Dirceu confirmou o diagnóstico e informou que, no momento, o político está bem. “O prognóstico é bom, ele está bem e segue trabalhando normalmente”, disse a assessoria em nota.