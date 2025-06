Influenciadora expõe acordo conjugal inusitado e diz já ter se relacionado com 3.000 homens

Gisa Custolli, influencer, revela relações com 3.000 homens e contrato que permite traições com penalidade. Livro em breve.

A influenciadora Gisa Custolli revelou que já teve relações íntimas com mais de 3.000 homens e está prestes a lançar um livro que detalha suas vivências. Em suas declarações, ela menciona ter se envolvido com diversas celebridades, o que promete atrair a atenção do público. “Eles têm desejo não só por mim, mas para ter essa experiência com um casal, pois meu marido sempre assiste a tudo. Na maioria das vezes ele grava também. Já sai até com global, com famoso de reality show, com modelos”, contou.

Gisa também compartilha que seu marido, Yuri Ottoline, concordou com um contrato que permite que ela tenha relações extraconjugais uma vez por semana. Para cada traição, há uma penalidade estipulada de R$ 40 mil. Os parceiros precisam ser aprovados por Ottoline, que afirma perseguir o título de “maior corno do Brasil”. Além disso, o contrato entre o casal inclui uma cláusula que prevê uma cirurgia de “reconstrução íntima” a cada dois anos, um procedimento que Gisa já aceitou realizar.

A influencer ainda revelou que sua atuação no mercado de conteúdo adulto lhe garante uma renda mensal de R$ 70 mil. O material que ela produz é descrito como mais ousado do que o que normalmente é encontrado nas plataformas digitais, o que pode explicar seu sucesso e a atenção que recebe.

