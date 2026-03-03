Ivete Sangalo recebe alta após cirurgia em São Paulo: ‘Já estou em casa’

Cantora foi diagnosticada com síndrome vasovagal, uma predisposição a desmaios

A cantora Ivete Sangalo tranquilizou os fãs nesta terça (3) e contou que recebeu alta após realizar uma cirurgia no rosto no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a cantora, ela já está em Salvador.

“Já estou em casa”, disse. “Vocês sabem que eu tenho que descansar. Passei esses dias longe do celular, que também era uma recomendação. Voltei para o celular, aí começou o quê? Fogo. Estou vendo as coisas do Clareou”, completou ela, falando sobre os próximos shows que irá fazer, marcados para abril.

Ivete realizou a cirurgia no domingo, 1º, após sofrer uma queda em casa e quebrar dois ossos na altura da maçã do rosto. A cantora foi diagnosticada com síndrome vasovagal, uma predisposição a desmaios. “É uma queda de pressão em virtude de estresse, de trabalho. Acho que foi por conta do carnaval”, detalhou em um vídeo publicado na segunda, 2.

O que aconteceu com Ivete Sangalo

A queda sofrida por Ivete causou ferimentos no rosto e a levou para o hospital. No dia seguinte, a cantora postou um vídeo em sua rede social alegando que o desmaio foi decorrente de desidratação. “Esta noite eu tive uma diarreia muito intensa, provavelmente uma virose que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro.” Em uma das idas ao banheiro, a cantora desmaiou e caiu.

Ivete foi socorrida e ficou internada no Hospital Aliança, em Salvador, mas recebeu alta no dia seguinte. “Estou ótima, já tive alta. Os médicos chegaram à conclusão de que tive um vasovagal. Um desmaio, no meu caso, por causa da desidratação que tive em função de uma super diarreia. Supõe-se que foi uma virose, porque agora já estou bem. Posso ter comido algo estragado, mas não sei, difícil determinar”, explicou a artista

Síndrome vasovagal

Segundo Ivete, após o ocorrido, ela teria descoberto essa predisposição ao desmaio. A síndrome vasovagal é uma causa comum de desmaio relacionada à ativação do nervo vago, parte do sistema nervoso parassimpático. Quando ativado, há queda brusca da frequência cardíaca e da pressão arterial. A síndrome pode ser provocada por exposição excessiva ao calor, ficar muito tempo em pé, dor ou estresse emocional.

Ivete é uma das cantoras brasileiras mais requisitadas para animar o carnaval de rua e, neste ano, cumpriu uma agenda recheada de shows e apresentações.

