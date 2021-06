‘O domingo já é do Luciano Huck’, diz roteirista da Globo que trabalhou com Faustão

Fabio Güeré, que trabalha na ‘Super Dança dos Famosos’, afastou os boatos de que Tiago Leifert pode assumir o que lugar que já foi prometido ao apresentado do ‘Caldeirão do Huck’

Reprodução/Globo/23.06.2021 Luciano Huck já foi anunciado como o substituto de Faustão nos domingos da Globo



Fabio Güeré, roteirista da Globo e do Multishow, contou que já tem novidades sendo preparadas para o domingo após a saída repentina de Fausto Silva da emissora carioca. “Não estou desemprego ainda”, brincou o roteirista, que trabalhou no “Domingão do Faustão”, durante sua participação no Pânico desta quarta-feira, 23. O apresentador ficaria no comando do “Domingão do Faustão” até dezembro deste ano, mas sua trajetória de 32 anos na Globo terminou mais cedo – isso após Fausto não apresentar a atração dominical por um domingo, dia 13 de junho, pois estava internado tratando uma infecção urinária. Com a saída de Faustão, Tiago Leifert, que foi escalado às presas para substituir o comunicador no domingo em que ficou ausente, assumiu o “Domingão do Faustão”, que agora chama “Super Dança dos Famosos”.

Roteirista dessa nova atração dominical, Fábio adiantou que já tem quadro novo sendo preparado para a “Super Dança dos Famosos”, mas ele não pode dar mais detalhes do projeto. Mesmo com Leifert agradando o público, Fabio disse que ele não deve assumir o posto de Luciano Huck, que já foi anunciado como o substituto de Faustão. “O domingo já é do Luciano Huck, já está acertado, está no contrato”, comentou o roteirista. Sobre trabalhar com o atual apresentador do “BBB”, Fabio disse que não há dificuldades: “É muito fácil escrever para o Tiago, ele é multifacetado”. Uma das maiores reclamações do público foi o fato de Fausto não ter conseguido se despedir do público. Ao ser questionado sobre como isso repercutiu nos bastidores da emissora, Fabio não respondeu e explicou que não pode comentar sobre o assunto.