Kelley Mack, estela de ‘The Walking Dead’ morreu aos 33 anos

Divulgação Atriz Kelley Mack, que interpretou Addy na série "The Walking Dead" morreu aos 33 anos



Morreu no sábado (2), aos 33 anos, a atriz Kelley Mack, que interpretou Addy na série “The Walking Dead“. Ela era uma das sobreviventes do mundo apocalíptico e participou de cinco episódios da 9ª temporada de “The Walking Dead”. De acordo com a revista “Hollywood Reporter”, a artista passava por tratamento contra um glioma, que é um tipo raro de tumor no sistema nervoso central. A revista Variety informou que a família da atriz confirmou que a despedida ocorreu em sua cidade natal, em Cincinnati. Além de “The Walking Dead”, Kelly também trabalhou em séries como “9-1-1″e “Chicago Med”, na animação “Homem-Aranha: No Aranhaverso” (2018).