Lady Gaga conta que ficou grávida após ser estuprada aos 19 anos por produtor

A cantora Lady Gaga revelou que engravidou após ser vítima de um estupro aos 19 anos. A artista deu detalhes do ocorrido na nova série da Apple TV Plus, “The Me You Can’t See”, produzida e apresentada por Oprah Winfrey e Príncipe Harry. Durante o relato, a artista, que atualmente está com 35 anos, disse que sofreu um “surto psicótico total” após ser violentada sexualmente por um produtor quando estava no início da carreira procurando por uma chance na indústria musical. “Estava trabalhando em um projeto e um produtor me disse: ‘Tire a roupa’. E eu disse não. Eu saí e eles me disseram que iriam queimar todas as minhas músicas. E eles não pararam de falar e eu simplesmente congelei”, disse a vencedora do Oscar por sua interpretação em “Nasce Uma Estrela”. A cantora explicou que não ia divulgar o nome do produtor porque não quer reviver essa história: “Entendo esse movimento #MeToo, entendo que algumas pessoas se sintam realmente confortáveis ​​com isso, mas eu não. Não quero mais enfrentar essa pessoa”.

Ao relatar como foi o abuso, Gaga disse que primeiro sentiu uma dor intensa e depois ficou paralisada. Segundo a artista, ela foi deixada na esquina da casa dos seus pais, pois começou a vomitar e passar mal após o estupro. Ela foi ao médico e descobriu que estava grávida. “Fiquei doente por semanas e semanas”, contou a cantora, que demorou para superar o trauma e até pouco tempo atrás lidou com impulsos de automutilação. “Por alguns anos, não fui a mesma garota. A maneira como me sinto quando sinto dor é como me senti depois de ser estuprada. Já fiz tantas ressonâncias magnéticas e exames, não encontraram nada, mas meu corpo se lembra”, afirmou. “Eu costumava gritar e me jogar contra a parede. Você sabe por que não é bom se cortar? Você sabe por que não deveria se jogar contra a parede? Você sabe por que não é bom se machucar? Porque isso faz você se sentir pior. Você acha que vai se sentir melhor, mas isso não ajuda.” Em 2014, Gaga disse pela primeira vez publicamente ao radialista Howard Stern que foi estuprada por um produtor 20 anos mais velho que ela e contou que isso inspirou a música Swine, lançada em 2013.