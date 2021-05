Príncipe Harry e Oprah Winfrey anunciam série com Lady Gaga e Glenn Close

Produção documental fala sobre saúde mental e estreia no dia 21 de maio na Apple TV+

Divulgação/Apple TV/10.05.2021 'The Me You Can't See' é uma série de Oprah Winfrey e Príncipe Harry com participações especiais



Após a polêmica entrevista que o Príncipe Harry e Meghan Markle deram a Oprah Winfrey, o duque de Sussex se prepara para lançar uma série documental sobre saúde mental na qual produziu em parceria com a apresentadora americana. A estreia de “The Me You Can’t See” está marcada para o próximo dia 21 de maio na Apple TV+. Na produção, o ex-membro da realeza britânica e a apresentadora americana promovem discussões sobre bem-estar emocional e falam das suas próprias jornadas na luta pela saúde mental. Para debater o assunto, pessoas de várias partes do mundo também falam sobre seus problemas pessoais e entre os convidados estão celebridades como a cantora Lady Gaga, a atriz Glenn Close, os jogadores de basquete DeMar DeRozan e Langston Galloway e a lutadora de boxe Virginia Fuchs. “Agora, mais do que nunca, há uma necessidade imediata de substituir a vergonha que cerca a saúde mental por sabedoria, compaixão e honestidade. Nossa série visa despertar essa conversa global”, afirmou Oprah Winfrey à Variety. “A maioria de nós carrega alguma forma de trauma não resolvido, perda ou luto, que parece – e é – muito pessoal. No entanto, o ano passado nos mostrou que estamos todos juntos nisso e minha esperança é que esta série mostre que há poder na vulnerabilidade, conexão na empatia e força na honestidade”, acrescentou o Príncipe Harry.