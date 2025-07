Laudo de morte de Millena Brandão revela abscesso cerebral e investigações sobre atendimento médico

Atriz faleceu em 2 de maio em São Paulo; laudo será incorporado ao inquérito da Polícia Civil que apura as circunstâncias da morte de Millena

A causa da morte da jovem atriz Millena Brandão, de apenas 11 anos, foi oficialmente identificada como um abscesso cerebral, conforme um laudo da Polícia Técnico-Científica. Millena, que se destacou em produções como “A Infância de Romeu e Julieta” e “Sintonia”, faleceu em 2 de maio, na cidade de São Paulo, deixando uma legião de fãs e colegas em luto.

O laudo pericial será incorporado ao inquérito da Polícia Civil, que está apurando as circunstâncias que cercam a morte da atriz e possíveis falhas no atendimento médico que ela recebeu. Até o momento, a origem do abscesso que levou ao seu falecimento permanece sem explicação.

A família de Millena, acompanhada por um advogado, foi chamada a prestar esclarecimentos na delegacia, levantando suspeitas de negligência por parte dos profissionais de saúde que a atenderam. Relatos indicam que exames cruciais não foram realizados durante o atendimento inicial, o que gerou preocupações sobre a qualidade do cuidado recebido.

Durante sua internação, Millena enfrentou aproximadamente 12 paradas cardíacas, e a confirmação de morte cerebral ocorreu após a constatação de ausência de respostas neurológicas. Além de sua carreira como atriz, Millena também era modelo e influenciadora digital, contando com mais de 140 mil seguidores em suas redes sociais.

