Lauren Sanchéz revela vestido de noiva dourado para casamento com Jeff Bezos em Veneza

Foto de Stefano Rellandini/AFP O casamento será realizado em um grande anfiteatro ao ar livre na ilha, de onde se pode ver a Praça de São Marcos



Lauren Sanchéz, que se prepara para seu casamento com Jeff Bezos neste final de semana, revelou seu vestido de noiva pela primeira vez. A ex-apresentadora foi vista em frente a um hotel, usando um deslumbrante vestido dourado da renomada marca Schiaparelli, desenhado por Daniel Roseberry. O modelo apresenta um decote no ombro e delicadas flores bordadas. Jeff Bezos também foi flagrado nas imagens, trajando um blazer escuro e uma camisa branca. A cerimônia de casamento será realizada em Veneza, na Itália, e contará com a presença de aproximadamente 200 convidados. Entre as celebridades confirmadas estão Donald Trump, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Barbra Streisand e Bill Gates. O local escolhido para a celebração é a Ilha de San Giorgio Maggiore, famosa por sua arquitetura impressionante. O evento tem um orçamento que ultrapassa R$ 3,4 bilhões, refletindo a magnitude da celebração.

Há rumores de que o vestido da noiva possa ser uma criação da grife Oscar de la Renta, embora o modelo da Schiaparelli tenha sido o primeiro a ser exibido publicamente. Jeff Bezos, conhecido como o fundador da Amazon, é atualmente a segunda pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 181,1 bilhões. A união entre ele e Lauren Sanchéz promete ser um dos eventos mais comentados do ano, atraindo a atenção da mídia e do público em geral.

Lotação maxíma

Os iates dos famosos convidados navegam pela lagoa e o famoso hotel Aman escolhido pelos noivos, um palácio renascentista com um preço mínimo de 2.000 euros (12 mil reais) por noite, está com lotação máxima. O Ministério do Turismo, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, estimou as despesas diretas de Bezos e sua esposa em € 28,4 milhões (R$ 183 milhões) para todas as festividades.

Também estimou que a “visibilidade midiática” do evento geraria € 895 milhões (R$ 5,5 bilhões) para a cidade, embora tenha alertado que isso “requer verificação empírica”. Quando perguntado sobre o que mais gostava da cidade dos canais, o bilionário americano respondeu sorrindo ao lado de sua esposa em um barco: “Olhem ao redor! Esta cidade parece impossível, não pode existir, e no entanto aqui está”, ele é ouvido dizendo em um vídeo publicado na noite de quinta-feira pelo jornal La Repubblica.

Para Chiara Trabuio, de 26 anos, “este casamento é aceitável até certo ponto porque gera dinheiro”. “Mas vai contra a cultura e a natureza da cidade”, diz esta estudante que vive em Mestre, um município no continente em frente a Veneza. Segundo a imprensa italiana, Bezos, de 61 anos, e Sánchez, de 55, já casados civilmente nos Estados Unidos, trocarão suas alianças e votos matrimoniais na ilha de San Giorgio Maggiore, localizada em frente ao Arsenal, a antiga base naval da cidade.

O casamento será realizado em um grande anfiteatro ao ar livre na ilha, de onde se pode ver a Praça de São Marcos. Os noivos receberão uma serenata de Matteo Bocelli, filho do famoso cantor de ópera Andrea Bocelli. De acordo com a imprensa, Sánchez planeja usar 27 vestidos durante as celebrações.

Apesar das reticências de parte da população, as autoridades locais defenderam sediar o casamento do magnata, um dos homens mais ricos do mundo, que possui cerca de 215 bilhões de dólares (1,1 trilhão de reais) em ações da Amazon. O presidente da região, Luca Zaia, explicou que Bezos doará três milhões de euros (quase 20 milhões de reais) para uma associação de proteção da lagoa, a Universidade Internacional de Veneza e a Unesco.

“80% dos gastos deste casamento, cujo custo é estimado em pelo menos 40 milhões de euros (253 milhões de reais), terá um impacto em nossas empresas e nossos residentes”, afirmou Zaia, um político de extrema direita que governa a região de Vêneto. “Espero que a faísca que surgiu entre Bezos e Veneza possa se transformar (…) em um compromisso constante em favor da cidade”, desejou.

Os líderes locais desvinculam a escolha de Bezos do excesso de turismo contra o qual eles mesmos tomaram várias medidas, como impor o pagamento de um ingresso para visitantes diários. Cerca de 100.000 turistas dormem na cidade durante a alta temporada, mas também há dezenas de milhares de visitantes que passam apenas o dia na cidade. Ao mesmo tempo, a população local está diminuindo.

Para Samuel Silvestri, um comerciante veneziano de 55 anos, “o excesso de turismo é principalmente causado pelas pessoas que vêm apenas um dia com uma mochila nas costas e sua comida, contribuindo muito pouco para a cidade”. “Não são aqueles que transformam Veneza em um pequeno Monte Carlo”, o famoso e exclusivo bairro de Mônaco, continua. “Este casamento também molda a imagem da cidade”, afirma.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e AFP

Publicado por Fernando Dias