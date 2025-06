Leo Lins alfineta Marcos Mion após crítica pública sobre condenação do humorista: ‘Homem castrado’

Comediante condenado disse que o global nunca esteve ao seu lado; ambos trabalharam juntos durante o programa ‘Legendários’, da Record, que foi ao ar entre 2010 e 2017

Montagem/Instagram "Estão atacando o Marcos Mion, achando que ele me defendeu. Vim aqui esclarecer: Mion nunca esteve do meu lado", afirmou o humorista



Leo Lins rebateu as críticas de Marcos Mion nessa quarta-feira (11), em suas redes sociais. A resposta veio depois do pronunciamento de Mion sobre a condenação do humorista. “Estão atacando o Marcos Mion, achando que ele me defendeu. Vim aqui esclarecer: Mion nunca esteve do meu lado. Ele defendeu a liberdade de expressão”, começou Leo Lins. O humorista também alegou que prefere “falar o que quer” do que ser “controlado”. Ele continuou, em outro story em seu perfil no Instagram: “Te disse que sou contra essa militância de coerção agressiva. Talvez tenha esquecido… Pois sugere que alguém vai me dar um soco na boca. Ainda bem não falou isso em tom de piada. Se não, podia ser visto como incentivo à violência”.

Leo também citou o filho de Mion, Romeo, que é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA): “Nunca falei do seu filho. Você sabe o que houve, a gente conversou no privado”. A frase se refere às críticas que Mion sofreu após apoiar Leo Lins, por ser pai de Romeo. Ambos trabalharam juntos durante o programa Legendários, da Record, que foi ao ar entre 2010 e 2017. Mion era apresentador do programa. “Da minha parte, nunca tive problemas com você e nem ia falar nada. Você foi um cara gentil quando trabalhamos juntos. Mas começou a me bater publicamente, não foi uma, nem duas, nem três [vezes]”.

“Você era um cara de personalidade. Mas, virou um homem castrado”, alfinetou o comediante, que prosseguiu: “Realmente, nossa imagem pública é bem diferente. Minha imagem de vilão é por causa de piadas ácidas num palco e usa imagem de homem de família é graças a uma excelente assessoria de imprensa”. “Como você mesmo disse, não esqueça que já trabalhamos juntos”, finalizou o humorista sobre o apresentador da Globo.

Condenação

Leo Lins foi condenado a oito anos e três meses de prisão, em regime inicialmente fechado, sob acusação de ter feito “discursos preconceituosos contra diversos grupos minoritários” em uma apresentação divulgada no YouTube. Além disso, ele terá de pagar uma multa equivalente a 1.170 salários mínimos, em valores da época da gravação, e indenização de R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. Cabe recurso contra a sentença.

Entenda o que Marcos Mion falou

Inicialmente, Mion se pronunciou contra a condenação de Leo Lins e “a favor da liberdade artística”. Nos stories de seu perfil no Instagram, Mion refletiu sobre o caso e relembrou que já teve um embate com Lins no passado, por conta de uma piada sobre autismo. Mesmo assim, o descreveu como um “excelente humorista”. Entretanto, o apresentador recebeu críticas nas redes sociais e se retratou: “Escrevi que discordo e não respeito o que ele faz “. “Isso é um fato. Em nenhum momento falei que esses absurdos são a genialidade dele. É só ler o que escrevi. A censura nunca é boa, e isso motivou minha manifestação. Foi isso que defendi”, ponderou também.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo