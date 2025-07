Lorena Maria rebate declarações de amigo que disse que MC Daniel é ‘tóxico, abusivo e agressivo’

Em resposta, Lorena refutou as alegações de Rafael, afirmando: ‘Nada do que ele disse é verdadeiro’

Reprodução/Instagram/@mcdaniell Lorena Maria, de 26 anos, se manifestou contra as declarações de seu amigo Rafael Werneck



Lorena Maria, de 26 anos, se manifestou contra as declarações de seu amigo Rafael Werneck a respeito do ex-namorado, MC Daniel. Rafael descreveu o artista como “tóxico, abusivo e agressivo”, além de afirmar que o relacionamento entre ele e Lorena era uma farsa, sugerindo que ela “se livrou” ao término da relação. Em resposta, Lorena refutou as alegações de Rafael, afirmando: “Nada do que ele disse é verdadeiro. Nunca expus ou difamei ninguém, e ninguém tem o direito de fazer isso.” O casal anunciou a separação no último fim de semana, após terem confirmado o relacionamento em agosto de 2024. Eles são pais de um bebê, Rás, que tem apenas seis meses.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA