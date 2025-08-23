Luan Pereira e Luana Piovani criticam Dado Dolabella após crise de ciúme e confusão em bar: ‘Psicopata’

Ator é acusado de empurrar o cantor sertanejo após vê-lo dançado com Wanessa Camargo, sua ex-namorada; Luana, que já namorou Dado, pronunciou-se nas redes sociais

Montagem: Reprodução/Instagram/@luanpereiracantor e @luapio Luan Pereira disse que foi empurrado "do nada" por Dado Dolabella; Luana Piovani fez vídeo sobre violência contra mulheres



O cantor sertanejo Luan Pereira e a atriz Luana Piovani se manifestaram neste sábado (23) contra a atitude de Dado Dolabella em uma festa dos participantes do quadro Dança dos Famosos, da TV Globo. O ator teve uma crise de ciúmes envolvendo Wanessa Camargo, sua ex-namorada, e se envolveu em uma confusão com o sertanejo. Luan esteve diretamente envolvido no entrevero, já que ele dançava com Wanessa, o que teria despertado a ira de Dado. Já Luana foi namorada do ator, em relacionamento bastante conturbado. Ele foi condenado pela Lei Maria da Penha, mas não cumpriu pena porque o crime prescreveu.

Tudo aconteceu em um bar no Rio de Janeiro. Segundo Pereira, ele dançava com Wanessa durante a confraternização quando foi surpreendido com um empurrão de Dado. O cantor disse ter caído no chão e relatou que não conhecia o ator. “Do nada eu tomei um empurrão, sem entender o que aconteceu. Depois, ele tentou se desculpar, mas eu disse que agressão não leva a lugar nenhum”, afirmou. Em suas redes, o sertanejo ainda lembrou o histórico de violência de Dado. “Cara psicopata que bate em mulher, Deus e a vida cobram lá na frente.”

Wanessa Camargo confirmou o episódio, mas negou ter sido agredida. Em postagem, disse que houve apenas uma “crise de ciúmes” por parte do ex. “Foi um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Estou bem, não houve nenhuma agressão comigo”, escreveu. Já Dado Dolabella também usou as redes sociais para negar qualquer agressão física à cantora. “Esse é um momento especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe. O que houve foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito”, declarou.

A polêmica reacendeu críticas antigas. Luana Piovani, que namorou Dado no início dos anos 2000 e o acusou de agressão, disse não querer comentar “escolhas pessoais equivocadas”, mas destacou sua preocupação com a violência contra mulheres. “Estamos vivendo uma pandemia social. As mulheres seguem sendo assassinadas das maneiras mais absurdas”, afirmou em vídeo.

Veja o pronunciamento de Luan Pereira

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUAN PEREIRA ® 🎙 (@luanpereiracantor)

Reportagem produzida com auxílio de IA