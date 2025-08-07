Luana Piovani ironiza críticas de Gretchen após polêmica sobre homens

Atriz se manifestou de forma indireta nas redes sociais, após ser cobrada por seguidores a responder ao vídeo publicado pela cantora na terça-feira (5), no qual ela a acusa de generalizar comportamentos masculinos

Reprodução/Instagram/@luapio/@mariagretchen A troca de farpas teve início após viralizar um vídeo em que Piovani afirma que homens não se apaixonam e estão interessados apenas em sexo



Luana Piovani ironizou nessa quarta-feira (6), os comentários feitos por Gretchen, em resposta à sua fala polêmica sobre homens. A atriz se manifestou de forma indireta nas redes sociais, após ser cobrada por seguidores a responder ao vídeo publicado pela cantora na terça-feira (5), no qual ela a acusa de generalizar comportamentos masculinos. Nos comentários de uma postagem sobre problemas com uma companhia aérea, internautas aproveitaram para provocar Piovani. “Mana, a lapada na Gretchen vem quando?”, escreveu uma seguidora. Em tom de deboche, a atriz respondeu: “Ué, já não está na cara que a lapada já veio?!!! Só pode ter sido isso.” Outra pessoa insistiu: “Tá, mas e a Gretchen?”. Piovani novamente ironizou: “Pois é, menina, está diferente, né?”.

Entenda o caso

A troca de farpas teve início após viralizar um vídeo em que Piovani afirma que homens não se apaixonam e estão interessados apenas em sexo. O comentário gerou forte repercussão nas redes sociais e foi criticado por Gretchen, que, embora sem citar nomes, respondeu diretamente à declaração da atriz em seu Instagram. “Uma atriz falando que todos os homens não se apaixonam, que eles só veem aquele negócio…”, disse a cantora, sem repetir o termo utilizado por Piovani. Em seguida, Gretchen rebateu: “Só se ela estiver falando dos homens que ela conhece. Ela está generalizando uma coisa que não é verdade”.

A cantora também questionou o comportamento da atriz em seus relacionamentos. “Acredito que existem mulheres que são tão insuportáveis que não têm homem que aguente ficar do lado delas”, disparou. No mesmo vídeo, Gretchen afirmou que evitava se envolver em polêmicas com Piovani, mas que decidiu se posicionar por sentir que sua família foi atingida. “Eu tenho me contido, tenho dito que não vou retrucar. Mas falar desse jeito, ela está atingindo meu marido e meus quatro filhos. Não é verdade. Se você teve experiências péssimas, é um problema seu. Mas não generalize todos os homens do mundo.”

