Luma de Oliveira resgata ensaio de topless e relembra rotina de treinos para o Carnaval

Luma de Oliveira, aos 60 anos, decidiu relembrar momentos de sua carreira ao compartilhar em suas redes sociais um vídeo com fotos de um ensaio em que aparece de topless. A modelo explicou que as imagens fazem parte de uma matéria onde falava sobre sua rotina de treinos para os desfiles de Carnaval. Ela revelou que, para se preparar e desfilar com tranquilidade, costumava correr na areia da praia, o que não apenas ajudava a melhorar seu condicionamento físico, mas também contribuía para manter sua silhueta. “Gente, eu corria na parte fofa da areia da praia para ter fôlego de atravessar a Avenida tranquilamente e de ‘brinde’, ainda ficava com o corpo bonito (eu achava) e podia comer de tudo.”, comentou Luma.

Os seguidores da modelo não economizaram nos elogios. Um internauta destacou: “Uma das mulheres mais lindas do planeta”, enquanto outro a chamou de “sempre a mais sexy”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias