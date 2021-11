Anitta diz que foi difícil seguir ensinamentos do candomblé após morte de Marília Mendonça

Cantora explicou que em sua religião é preciso aceitar e mentalizar coisas boas para que o espírito da pessoa que partiu possa ‘ser encaminhado com luz’

Reprodução/Instagram/anitta/07.11.2021 Anitta fez um desabafo após morte de Marília Mendonça



A cantora Anitta confessou que não foi fácil lidar com a notícia da morte da cantora Marília Mendonça, que faleceu aos 26 anos após o avião em que estava cair no interior de Minas Gerais. “Na minha religião, aprendemos que quando alguém morre assim temos que não podemos nos encher de inconformismo e indignação. Que temos que aceitar e mentalizar coisas boas, lembrar de momentos bons que viveram juntos, rir dos momentos engraçados e rezar para que o espírito seja encaminhado com luz nesses primeiros sete dias”, explicou a poderosa. No entanto, ela teve dificuldade de lidar dessa forma com a situação. “Confesso que ontem foi muito difícil de colocar em prática o que eu aprendo há tanto tempo no candomblé. Mas ok, hoje um novo dia. Vou lembrar de todos os momentos bons e as infinitas qualidades da Marília”, postou a cantora no último sábado, 6, data em que aconteceu o velório da rainha da sofrência. Anitta disse também que irá rezar pela alma da cantora e convidou seus seguidores a fazer o mesmo nos próximos sete dias, às 18h, pois acredita que isso vai ajudar Marília a ser “encaminhada com muita luz para o céu”.

Na minha religião, aprendemos que quando alguém morre assim temos que nao podemos nos encher de incorformismo e indignação. Que temos que aceitar e mentalizar coisas boas, lembrar de momentos bons que viveram juntos, rir dos momentos engraçados e rezar para que o espírito seja — Anitta (@Anitta) November 6, 2021