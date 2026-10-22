Malévola diz que foi revistada sem roupa após prisão no Egito
A influenciadora Malévola Alves apareceu nas redes sociais afirmando que foi “muito humilhada” e revistada nua durante o seu período presa no Egito, nesta quinta-feira (22).
Segundo a influenciadora, que foi liberada na última quarta-feira (21) após pagamento de fiança, ela está no Marrocos.
“Eu não paro de chorar desde que eu cheguei aqui no Marrocos”, disse. Segundo a publicação no X, antigo Twitter, as autoridades egípcias não devolveram seu celular.
Malévola disse que a prisão foi pelo fato de ela e a influenciadora Bruna Mercatelli serem trans.
Eu tive que ficar pelada e, quando viram a minha vagin4, começaram a me tratar bem. Eu disse que não era trans. Só Deus sabe o que eu passei. Eu tô com crise de pânico, tenho ansiedade e depressão. Chegando ao Brasil, vou direto ao médico. Estou tendo crise a todo momento…Malévola
A influenciadora afirmou que foi abusada por diversos policiais.
Vocês não sabem o que passamos naquela delegacia e agora estão rindo… Vocês são podr4s.Malévola
Prisão
As influenciadoras haviam sido levadas a uma delegacia em Alexandria na terça-feira (20) durante uma viagem turística. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da liberação nem sobre eventuais desdobramentos legais do caso.
A prisão foi confirmada pelo Ministério do Interior egípcio, que atribuiu a detenção à gravação e à publicação de vídeos com supostas insinuações sexuais. Segundo as autoridades, as duas brasileiras teriam admitido que produziram o material para aumentar o número de visualizações nas redes sociais. O caso foi encaminhado à Promotoria Pública do país.
Antes da confirmação oficial da detenção, Malévola relatou nas redes sociais que ela e a amiga tiveram os passaportes retidos e foram questionadas sobre suas identidades de gênero. Em uma das publicações, a influenciadora demonstrou preocupação com o que poderia acontecer durante a abordagem policial.
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