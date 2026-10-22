Malévola diz que foi revistada sem roupa após prisão no Egito

Influenciadora relatou nas redes sociais que foi muito humilhada e sofreu abusos

Malévola disse que a prisão foi pelo fato de ela e a influenciadora Bruna Mercatelli serem trans

A influenciadora Malévola Alves apareceu nas redes sociais afirmando que foi “muito humilhada” e revistada nua durante o seu período presa no Egito, nesta quinta-feira (22).

Segundo a influenciadora, que foi liberada na última quarta-feira (21) após pagamento de fiança, ela está no Marrocos.

“Eu não paro de chorar desde que eu cheguei aqui no Marrocos”, disse. Segundo a publicação no X, antigo Twitter, as autoridades egípcias não devolveram seu celular.

Malévola disse que a prisão foi pelo fato de ela e a influenciadora Bruna Mercatelli serem trans.

Eu tive que ficar pelada e, quando viram a minha vagin4, começaram a me tratar bem. Eu disse que não era trans. Só Deus sabe o que eu passei. Eu tô com crise de pânico, tenho ansiedade e depressão. Chegando ao Brasil, vou direto ao médico. Estou tendo crise a todo momento… Malévola

A influenciadora afirmou que foi abusada por diversos policiais.

Vocês não sabem o que passamos naquela delegacia e agora estão rindo… Vocês são podr4s. Malévola

Gente, a Ma não tá com celular porque não devolveram pra ela ainda, mas ela pediu pra postar esse vídeo pra tranquilizar vocês. Ela teve a liberdade e estamos voltando para o Brasil. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/CrMG37lnbw — Malévola (@maleficaalves) October 22, 2026

Prisão

As influenciadoras haviam sido levadas a uma delegacia em Alexandria na terça-feira (20) durante uma viagem turística. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da liberação nem sobre eventuais desdobramentos legais do caso.

A prisão foi confirmada pelo Ministério do Interior egípcio, que atribuiu a detenção à gravação e à publicação de vídeos com supostas insinuações sexuais. Segundo as autoridades, as duas brasileiras teriam admitido que produziram o material para aumentar o número de visualizações nas redes sociais. O caso foi encaminhado à Promotoria Pública do país.

Antes da confirmação oficial da detenção, Malévola relatou nas redes sociais que ela e a amiga tiveram os passaportes retidos e foram questionadas sobre suas identidades de gênero. Em uma das publicações, a influenciadora demonstrou preocupação com o que poderia acontecer durante a abordagem policial.