Thales Bretas fala sobre saudade de Paulo Gustavo: ‘Estou medicado para aguentar esperar’

Marido do artista falou que o caminho vem sendo tortuoso e que está ansioso para levar o ator para casa

Reprodução/Instagram/thalesbretas/27.04.2021 Thales Bretas falou sobre a saudade que está sentindo de Paulo Gustavo



O ator Paulo Gustavo continua internado no Rio de Janeiro em “situação grave” com Covid-19 e seu marido, o médico Thales Bretas, fez um post nas redes sociais dizendo que não vê a hora de voltar a conviver com o parceiro. “Estamos de braços dados, juntos nessa caminhada em direção à luz! O caminho tortuoso não vai importar quando estivermos vivendo novas alegrias e agradecendo a vitória! Estou muito ansioso, mas já medicado para aguentar esperar o que precisar para te carregar comigo para casa! Que saudade da sua presença tão forte e alegre! Tenho muita fé que você vai melhorar logo, e eu vou estar firme te esperando! Te amo”, escreveu Thales no Instagram. De acordo com o boletim médico divulgado na segunda-feira, 26, o artista segue na UTI e fazendo uso de ventilação mecânica e ECMO, porém apresentou “sinais de recuperação” após algumas intervenções cirúrgicas e broncoscópicas. Mesmo sem apresentar complicações relevantes, foi detectada uma nova pneumonia bacteriana que está sendo tratada. A internação de Paulo Gustavo aconteceu no dia 13 de março e, desde então, ele precisou passar por cirurgias, transfusão de sangue e outros procedimentos.