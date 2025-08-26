Marina Ruy Barbosa pede ajuda para encontrar seu gato desaparecido

O animal, chamado João, tem 10 anos e é castrado; a atriz ressaltou que ele sempre viveu em sua residência e conhece bem o caminho de retorno: ‘É parte da minha família e também do meu suporte emocional’

Marina Ruy Barbosa recorreu às redes sociais em busca de ajuda para localizar seu gato, que está desaparecido desde o último sábado (23). A atriz compartilhou em seu perfil do Instagram que o felino nunca ficou tanto tempo fora de casa. “Ele costuma dar pequenas voltas pelo condomínio, mas sempre volta pra casa – dessa vez não voltou”, desabafou.

O gato, chamado João, tem 10 anos e é castrado. Marina ressaltou que ele sempre viveu em sua residência e conhece bem o caminho de retorno. “É parte da minha família e também do meu suporte emocional”, afirmou a artista.

O desaparecimento ocorreu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. “Quem me conhece sabe o quanto meus gatos significam para mim. Se alguém tiver visto o João ou souber de qualquer informação, por favor, entre em contato”, pediu Marina aos seus seguidores.

