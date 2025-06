Martin Kove, o sensei Kreese de ‘Cobra Kai’, morde colega de elenco e é retirado de evento

De acordo com o relatório da polícia, o ator reagiu de forma defensiva, minimizando o incidente e afirmando que a mordida era apenas uma ‘brincadeira’

Reprodução/Instagram/@thealiciahannah Apesar de Alicia não ter formalizado uma queixa, ela optou por registrar um boletim de ocorrência



Martin Kove, de 78 anos, famoso por seu papel como o sensei John Kreese na série “Karatê Kid” e na produção “Cobra Kai“, se vê no centro de uma controvérsia. Durante uma convenção de fãs em Washington, nos Estados Unidos, o ator foi acusado de agredir a atriz Alicia Hannah-Kim, também do elenco da série, mordendo-a. Alicia relatou a um policial que Kove a segurou pelo braço e a mordeu com tanta força que quase causou sangramento. Segundo o site TMZ, Alicia, que estava acompanhada de seu marido no evento, gritou de dor após a mordida, e Kove teria tentado amenizar a situação ao beijar o local da agressão. O marido da atriz também testemunhou o incidente e prestou depoimento sobre o ocorrido. O casal considerou o comportamento do ator inaceitável e decidiu confrontá-lo.

De acordo com o relatório da polícia, Kove reagiu de forma defensiva, minimizando o incidente e afirmando que a mordida era apenas uma “brincadeira”. Apesar de Alicia não ter formalizado uma queixa, ela optou por registrar um boletim de ocorrência para documentar o episódio. Após o incidente, Kove pediu desculpas, mas as autoridades decidiram retirá-lo da convenção.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias