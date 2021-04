Mayra Cardi chora ao terminar novamente com Arthur Aguiar: ‘Preciso deixar ele livre’

Influencer explicou que foi muito criticada após reatar, e que isso fez com que ela entendesse que viveu um relacionamento abusivo

A coach e influenciadora digital Mayra Cardi pegou os seguidores de surpresa ao anunciar que novamente decidiu terminar com o ator Arthur Aguiar. No último dia 5 de abril, a ex-BBB postou um vídeo em que anunciou que daria uma nova chance ao seu relacionamento – que terminou em maio do ano passado em meio a acusações de abuso e traições. Nesta terça-feira, 13, Mayra fez um novo vídeo dizendo que, ao reatar e ver as críticas que recebeu, ela percebeu que não estava tomando a melhor decisão. “Graças a vocês [seguidores], eu percebi uma coisa muito importante e eu não vou continuar com o Arthur. Decidi gravar esse vídeo antes de falar com ele para eu não desistir dessa ideia”, afirmou.

No desabafo, Mayra disse que nos últimos dias teve contado com mulheres que, assim como ela, viveram um relacionamento abusivo e isso fez com que ela abrisse seus olhos, mesmo acreditando na mudança do ex-marido. “Hoje, o Arthur não é forma alguma um abusador, ele foi um. Foi um marido ausente, excessivamente ciumento, que não me elogiava, que só me colocava para baixo, um marido frio, distante, um pai distante, não desejo isso que eu passei para ninguém”, afirmou. “Às vezes, eu me arrependo de ter exposto tudo porque eu machuquei muito ele, mas ao mesmo tempo eu não me arrependo porque hoje ele é um pai maravilhoso e eu não sei se poderia ter esse pai maravilhoso para a minha filha se não fosse tudo isso.”

Mayra enfatizou que não voltou com Arthur por causa da filha deles, Sophia, mas porque ela realmente quis. “Eu amo ele ainda, como sempre amei. Nunca menti para vocês, falava que se ele aparecesse na minha frente, eu voltava. E voltei. Ele é pai da minha filha, precisei falar com ele no Dia dos Pais e a partir daí precisei ficar me controlando.” Apesar de ter voltado com o ator e achar que ele realmente se transformou em um outro homem, a coach chegou à conclusão que precisa seguir em frente. “Depois de ler tanto e estudar tanto sobre relacionamento abusivo, eu entendi que faz parte você voltar um milhão de vezes com o abusador. Eu não confio mais em mim, não confio mais na minha percepção e não tinha me dado conta disso até eu ver as críticas pesadas por causa do meu vídeo”, contou.

A influenciadora voltou a enfatizar que não considera mais Arthur um abusador, mas devido a tudo o que eles passaram, ambos estão machucados. “Não vou fazer bem a ele e nem ele a mim, ele está muito magoado [por ter sido exposto]”, disse Mayra chorando. “Eu preciso deixar ele livre para que ele seja feliz, porque ele merece. Que bom que eu passei na vida dele e ele na minha e a gente pode se transformar, que bom que ele é um pai maravilhoso e talvez ele consiga ser sua melhor versão para a próxima mulher [que ele se relacionar]. Tomara que a gente seja amigos”, finalizou a ex-BBB.