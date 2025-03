Melody assume relacionamento com o fisiculturista João Pancera

Há cerca de 10 dias, a artista anunciou o término do seu namoro com o estudante de odontologia Guilherme Stábile; o novo romance recebeu aprovação da família

Reprodução/Instagram Melody assume romance com fisiculturista



Nesta terça-feira (11), a cantora Melody, de 18 anos, assumiu nas redes sociais seu novo relacionamento com o fisiculturista João Pancera, de 19 anos, que se destacou como campeão nas categorias Classic Physique sub 19, Body Shape e Men’s sub 19. Na legenda da publicação, a jovem escreveu “My love” (Meu amor).

Há cerca de 10 dias, a artista anunciou o término do seu namoro com o estudante de odontologia Guilherme Stábile, com quem mantinha um romance desde junho de 2024. Os familiares de Melody já demonstraram apoio ao novo romance. Na publicação, Belinho, pai da cantora, e Belinha Angel, sua irmã, deixaram mensagens positivas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório