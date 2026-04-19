Morre Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault, aos 96 anos

O pai da participante do ‘BBB 26’ havia sido internado recentemente após apresentar quadro de desidratação em razão de uma infecção urinária

Reprodução/Instagram @anapaularenault Gerardo Renault deixa cinco filhos



A equipe de Ana Paula Renault comunicou neste domingo (19) que o pai da participante do Big Brother Brasil 26, Gerardo Renault, morreu aos 96 anos. Por meio de publicação nas redes sociais, o time da jornalista informou que a família decidiu não avisá-la para que ela permaneça no reality show.

Recentemente, Gerardo Renault foi internado em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Conforme havia noticiado o portal LeoDias, ele havia apresentado quadro de desidratação em razão de uma infecção urinária.

Segundo o comunicado, o desejo de não avisar Ana Paula partiu do próprio pai da jornalista ainda em vida. “Foi ele quem pediu que [ela] voltasse [ao BBB], foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E, é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa”, escreveu a equipe da participante.

Com profunda tristeza, a equipe de Ana Paula Renault comunica o falecimento de seu pai, seu Gerardo Henrique Machado Renault. Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunica-lá. Ana Paula permanecerá no programa.… pic.twitter.com/m3jaRjR4nN — Ana Paula Renault 🧙🏻‍♀️ (@anapaularenault) April 20, 2026

O Big Brother Brasil 26 está na reta final. Neste domingo (19), ocorre o último paredão da temporada com Ana Paula Renault, Milena e Leandro Boneco na berlinda. A final do programa está marcada para terça-feira (21).

Quem era Gerardo Renault?

Além de Ana Paula, Gerardo Renault teve mais quatro filhos: Gisele, Rene, Cibele e Maria Aparecida, ou Cida. Nascido em 17 de setembro de 1929, era advogado e construiu uma sólida carreira política em Minas Gerais.

Em 1951, foi eleito vereador de Belo Horizonte pela União Democrática Brasileira (UDN). Foi reeleito em 1954, 1958 e 1962. Durante o período, ainda chefiou a delegação brasileira nos Jogos Mundiais Universitários de 1952, na Alemanha, integrou o Comitê Mundial Universitário, o conselho diretor da Associação Mineira de Municípios (AMM) e a diretoria da Associação Brasileira de Municípios (ABM).

De 1967 a 1978, foi deputado estadual de Minas Gerais pela Aliança Renovadora Nacional (Arena), legenda do Regime Militar.

Após o fim do bipartidarismo no Brasil, em 1979, transferiu-se para o Partido Democrático Social (PDS), sucessor da Arena. Foi eleito deputado federal. Deixou a Câmara dos Deputados ao fim do mandato em 1986.

De volta a Minas Gerais, disputou, como vice, o governo do estado na chapa encabeçada por Murilo Paulino Badaró e ocupou a presidência do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais (Iplemg) em sucessivos mandatos.