Netflix libera trailer inédito da 2ª parte de ‘Wandinha’ que contará com Lady Gaga

Divulgação/Netflix Parte II da segunda temporada estreia no dia 3 de setembro



A Parte 2 da segunda temporada de ‘Wandinha‘ ganhou um trailer nesta quinta-feira (14) e revelou cenas inéditas para os quatro últimos episódios que estreiam em 3 de setembro. Os primeiros quatro episódios da temporada já estão disponíveis na Netflix desde 6 de agosto. Uma novidade da segunda parte da segunda temporada é a participação especial de Lady Gaga, que interpretará uma personagem especial na trama. Apesar de não ter aparecido no trailer, a cantora e atriz será uma professora da escola, Rosaline Rotwood.

Na segunda temporada de ‘Wandinha’, série da personagem da Família Addams, interpretada por Jenna Ortega, encara um novo mistério no seu retorno à Escola Nunca Mais, nos oito episódios que marcam o retorno após três anos da primeira temporada. A direção de Tim Burton, que também comandou a temporada anterior na produção da Netflix, envolve novos conflitos e a possibilidade de uma tragédia que envolve Enid Sinclair, personagem interpretada por Emma Myers que é companheira de Wandinha em suas aventuras. Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez e Joy Sunday também fazem parte do elenco regular da obra.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula