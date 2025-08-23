Paola Carosella se pronuncia sobre repercussão de entrevista a Blogueirinha e comentários sobre a filha

Internautas especularam sobre sexualidade de adolescente aós chef relevar que ela gosta artistas como Billie Eilish, Chappell Roan; humorista afirmou que que suas falas foram mal interpretadas

A chef Paola Carosella se manifestou neste sábado (23) nas redes sociais sobre a repercussão de sua entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, após comentários sobre os gostos musicais de sua filha, de 13 anos, gerarem especulações sobre a sexualidade da adolescente. Paola classificou os comentários como criminosos e criticou a reação de usuários nas redes sociais. “Não imaginava que uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha teria esses desdobramentos. Não por uma pessoa, mas por milhares de adultos, que nem pensaram nas consequências disso. Pior ainda, muitos nem sabem que isso é crime”, escreveu a chef.

Na entrevista, exibida na segunda-feira (18), Paola citou artistas pop como Billie Eilish, Chappell Roan, Doechii e Reneé Rapp como preferidos da filha. Blogueirinha, personagem de humor ácido interpretada por Bruno Matos, comentou que a menina “vai ser insuportável” e, mais tarde, disse nas redes sociais que “pegou leve” no comentário.

Após a repercussão, Paola apagou os vídeos de sua participação e respondeu a alguns comentários, reforçando que o humor precisa de limites: “Limite não é censura. Liberdade não é libertinagem”. A chef também destacou o orgulho pela filha: “Sempre terei brilho nos olhos e orgulho ao falar dela. Uma menina inteligente, sensível e doce, e, caso não tenha ficado claro, com um excelente gosto musical”.

Blogueirinha se pronunciou separadamente e disse que suas falas foram mal interpretadas, lamentando o “mal-entendido” e afirmando que a repercussão foi “totalmente equivocada”.

