Preta Gil recebe homenagens de Carol Dieckmmann e Gominho no Dia do Amigo 

Atriz Carolina Dieckmann compartilhou uma poesia dedicada à cantora, ressaltando a forte conexão que existe entre as duas

Reprodução/Instagram Preta Gil e Carol Dieckmmann



Preta Gil foi alvo de diversas homenagens nas redes sociais em celebração ao Dia do Amigo. A atriz Carolina Dieckmann compartilhou uma poesia dedicada à cantora, ressaltando a forte conexão que existe entre as duas. Gominho também fez uma declaração carinhosa, referindo-se a Preta como mãe, irmã e uma fonte de inspiração em sua vida. Além de Carolina e Gominho, outras personalidades da mídia, como Sabrina Sato e Ivete Sangalo, também se manifestaram, elogiando a amizade que compartilham com Preta. As mensagens de carinho e apoio refletem a importância que a artista tem na vida de seus amigos e admiradores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, Preta Gil está nos Estados Unidos, onde está em tratamento contra o câncer. A situação tem sido desafiadora, e sua irmã, Bela Gil, não esconde a dor que sente ao ver a irmã enfrentando essa batalha. A família e os amigos têm se unido para oferecer suporte nesse momento difícil. As manifestações de amor e solidariedade nas redes sociais mostram como a amizade pode ser um pilar fundamental em tempos de adversidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por carolina dieckmmann (@loracarola)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gominho👽 (@gominho)

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA