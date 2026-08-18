Produtor de cinema e diretora da Dior morrem em acidente na França
Mathilde Favier, diretora de Relações Públicas da Dior, morreu aos 56 anos em um acidente de carro na França na segunda-feira, 17. Ela estava acompanhada do produtor de cinema Nicolas Altmayer, de 61 anos, que também morreu na colisão. O acidente aconteceu por volta das 16 horas, em Airvault, na região de Deux-Sèvres.
Segundo informações do ICI Poitou, o casal estava em um Mini Cooper quando colidiu com um caminhão que seguia no sentido contrário enquanto ultrapassava outro veículo.
A identidade das vítimas foi confirmada nesta terça-feira, 18, pelo vice-promotor de Niort, Nicolas Leclainche. Uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias do acidente.
O motorista do caminhão não se feriu. De acordo com os primeiros testes, ele não havia consumido álcool ou drogas. As informações também foram divulgadas pelos jornais franceses Ouest-France, Sud Ouest e Le Figaro.
Mathilde Favier era nome conhecido na moda
Mathilde ocupava havia mais de dez anos o comando das relações públicas da Dior Couture e era conhecida por sua extensa rede de contatos no mundo da moda. A própria grife confirmou sua morte e lamentou a perda da executiva.
“Em seu cargo de diretora de Relações Públicas, Mathilde Favier deu uma contribuição extraordinária para a reputação da Christian Dior Couture por meio de seu comprometimento e de sua elegância”, afirmou a Dior em publicação nas redes sociais.
Delphine Arnault, CEO da Dior, também prestou homenagem à executiva. “Mathilde amava a vida com paixão. Com a morte de Mathilde, a Dior perde uma profissional incrível, e eu perco uma amiga leal”, declarou em mensagem divulgada pela grife.
Mathilde começou a carreira ainda adolescente, com um estágio na Chanel ao lado de Karl Lagerfeld. Depois, trabalhou na revista Glamour e passou pela Prada antes de chegar à Dior.
Ao longo da carreira, esteve envolvida em produções de looks de celebridades como Taylor Swift, Lady Gaga, Céline Dion e Rosalía
Nicolas Altmayer era responsável pela produção de filmes franceses
Já o marido, Nicolas Altmayer, dirigia uma produtora ao lado do irmão, Éric Altmayer, e era responsável pela produção de filmes franceses. Entre os trabalhos estão Agente 117, Brice de Nice e Saint Laurent, de Bertrand Bonello, que representou a França no Oscar de 2015.
Casal deixou filhos
Mathilde deixou dois filhos, Héloïse e Carlo, de seu primeiro casamento com o empresário do setor financeiro Robert Agostinelli.
Nicolas era pai de quatro filhos.