Produtor de cinema e diretora da Dior morrem em acidente na França

Casal estava em um Mini Cooper quando colidiu com um caminhão que seguia no sentido contrário enquanto ultrapassava outro veículo

O produtor de cinema francês Nicolas Altmayer (E) e a diretora de relações públicas da Dior Couture, Mathilde Favier, posam no tapete vermelho no segundo dia da 22ª edição do Festival Internacional de Cinema de Marraquexe, no Marrocos, em 29 de novembro de 2025.

Mathilde Favier, diretora de Relações Públicas da Dior, morreu aos 56 anos em um acidente de carro na França na segunda-feira, 17. Ela estava acompanhada do produtor de cinema Nicolas Altmayer, de 61 anos, que também morreu na colisão. O acidente aconteceu por volta das 16 horas, em Airvault, na região de Deux-Sèvres.

Segundo informações do ICI Poitou, o casal estava em um Mini Cooper quando colidiu com um caminhão que seguia no sentido contrário enquanto ultrapassava outro veículo.

A identidade das vítimas foi confirmada nesta terça-feira, 18, pelo vice-promotor de Niort, Nicolas Leclainche. Uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias do acidente.

O motorista do caminhão não se feriu. De acordo com os primeiros testes, ele não havia consumido álcool ou drogas. As informações também foram divulgadas pelos jornais franceses Ouest-France, Sud Ouest e Le Figaro.

Mathilde Favier era nome conhecido na moda

Mathilde ocupava havia mais de dez anos o comando das relações públicas da Dior Couture e era conhecida por sua extensa rede de contatos no mundo da moda. A própria grife confirmou sua morte e lamentou a perda da executiva.

“Em seu cargo de diretora de Relações Públicas, Mathilde Favier deu uma contribuição extraordinária para a reputação da Christian Dior Couture por meio de seu comprometimento e de sua elegância”, afirmou a Dior em publicação nas redes sociais.

Delphine Arnault, CEO da Dior, também prestou homenagem à executiva. “Mathilde amava a vida com paixão. Com a morte de Mathilde, a Dior perde uma profissional incrível, e eu perco uma amiga leal”, declarou em mensagem divulgada pela grife.

Mathilde começou a carreira ainda adolescente, com um estágio na Chanel ao lado de Karl Lagerfeld. Depois, trabalhou na revista Glamour e passou pela Prada antes de chegar à Dior.

Ao longo da carreira, esteve envolvida em produções de looks de celebridades como Taylor Swift, Lady Gaga, Céline Dion e Rosalía

Nicolas Altmayer era responsável pela produção de filmes franceses

Já o marido, Nicolas Altmayer, dirigia uma produtora ao lado do irmão, Éric Altmayer, e era responsável pela produção de filmes franceses. Entre os trabalhos estão Agente 117, Brice de Nice e Saint Laurent, de Bertrand Bonello, que representou a França no Oscar de 2015.

Casal deixou filhos

Mathilde deixou dois filhos, Héloïse e Carlo, de seu primeiro casamento com o empresário do setor financeiro Robert Agostinelli.

Nicolas era pai de quatro filhos.