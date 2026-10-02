Protestos estudantis na França deixam 65 feridos e quase 2 mil detidos

Mobilização começou na região de Paris e se espalhou pelo país; 90% dos detidos são menores de idade e mais de 1.200 escolas foram afetadas

A mobilização, que começou na semana passada na região de Paris e se espalhou por todo o país, já afeta centenas de instituições de ensino em cidades como Lille, Bordeaux, Nantes, Lyon e Marselha, entre outras.

As autoridades francesas informaram nesta sexta-feira que cerca de 65 profissionais da educação ficaram feridos, entre eles pelo menos 40 professores, no contexto dos protestos estudantis registrados no país, que levaram à prisão de cerca de 2.000 pessoas, das quais 90% são menores de idade.

A mobilização, que começou na semana passada na região de Paris e se espalhou por todo o país, já afeta centenas de instituições de ensino em cidades como Lille, Bordeaux, Nantes, Lyon e Marselha, entre outras.

Os bloqueios voltaram a afetar o andamento das aulas durante o dia desta sexta-feira e, segundo o ministro da Educação, Édouard Geffray, 1.207 escolas de ensino médio estão “bloqueadas ou afetadas”. “Em princípio, não temos alunos do ensino médio violentos, ou há muito poucos. O que temos são pessoas que vêm de fora e que buscam causar danos”, lamentou.

Sobre a criação de uma plataforma de consulta para permitir que “os alunos contribuam”, Geffray defendeu a iniciativa, considerando que “os jovens precisam se sentir ouvidos”. “É preciso buscar soluções muito concretas em nível local”, afirmou ele, segundo informações do jornal Le Figaro.

Arcar com os danos

O ministro da Justiça, Gérald Darmanin, solicitou ao Ministério Público que se concentre na responsabilidade civil, para que sejam os pais dos menores envolvidos a arcar com os danos causados a essas instituições. “Não são os menores que pagam, mas sim seus pais; isso é um problema para eles”, observou.

“Isso é mais útil do que a prisão. Os pais devem cumprir suas responsabilidades. O que jovens de 15 e 16 anos estão fazendo atacando garagens ou o diretor de sua escola?”, afirmou, antes de exigir que “sejam responsabilizados por via judicial”.

“Quando escolas são destruídas e ônibus são atacados, temos que exigir responsabilidade dos pais. Espero que os juízes confirmem o que os promotores pretendem solicitar”, afirmou o ministro, que alertou que a situação deixou de ser uma “manifestação estudantil” para se tornar uma questão de “ordem pública”.

Geffray, no entanto, mostrou-se cauteloso quanto à ideia de responsabilizar os pais: “não tenho problema em que quem paga seja quem causa os danos”. “Nesse tipo de movimento, muitos estudantes viram a causa ser sequestrada por vândalos, então eu teria mais cuidado com isso”, destacou.

“Está claro que os pais deveriam se mobilizar para que os menores não vão aos bloqueios. Agora, o que importa é garantir que as crianças não continuem nas ruas, pois isso também é perigoso para elas”, acrescentou.

Os estudantes saíram às ruas há uma semana para protestar contra os cortes e a falta de professores, além da superlotação das salas de aula e da falta de recursos materiais; no entanto, a situação vem se agravando, com a queima de lixeiras e danos às fachadas de prédios, incluindo escolas de ensino médio. Também foram registrados confrontos entre manifestantes e policiais, bem como o lançamento de objetos.

Os protestos se somaram às fortes críticas dirigidas ao ajuste orçamentário anunciado pelo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, que afirma que os cortes são necessários para evitar um grave déficit no próximo ano, o que levou os sindicatos a se unirem às marchas.