João Paulo, Cristiano Araújo, Marília Mendonça: relembre tragédias que vitimaram astros sertanejos

Morte de Rick em acidente de helicóptero se soma a episódios que marcaram a história do gênero no Brasil

A morte do cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, em um acidente de helicóptero em Santa Catarina, nesta terça-feira (22), se soma a uma série de tragédias que marcaram a música sertaneja brasileira nas últimas décadas.

Antes dele, nomes como João Paulo, Cristiano Araújo, Gabriel Diniz, Marília Mendonça e Aleksandro morreram em acidentes durante períodos de destaque de suas carreiras.

João Paulo

João Paulo, que formava dupla com Daniel, morreu em 12 de setembro de 1997, após sofrer um acidente de carro na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.

O veículo dirigido pelo cantor capotou na altura do km 40 da estrada e pegou fogo. João Paulo ficou preso às ferragens e morreu no local. Na época, a dupla vivia uma das fases de maior sucesso da carreira.

Cristiano Araújo

O cantor Cristiano Araújo morreu aos 29 anos em 24 de junho de 2015, depois de um acidente na BR-153, no trecho entre Morrinhos e o Trevo de Pontalina, em Goiás.

O veículo em que ele estava saiu da pista e capotou quando o artista voltava de um show em Itumbiara. A namorada do cantor, Allana Moraes, também morreu no acidente. Cristiano chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos durante a transferência para Goiânia.

Gabriel Diniz

Gabriel Diniz, conhecido nacionalmente pelo sucesso “Jenifer”, morreu aos 28 anos em 27 de maio de 2019, na queda de um avião no município de Estância, em Sergipe.

Além do cantor, morreram os dois pilotos da aeronave. Posteriormente, relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apontou entre os fatores contribuintes condições meteorológicas adversas, planejamento e decisões tomadas durante o voo.

Marília Mendonça

Uma das maiores estrelas do sertanejo brasileiro, Marília Mendonça morreu aos 26 anos em 5 de novembro de 2021, após a queda do avião em que viajava para um show em Minas Gerais.

A aeronave caiu na região de Piedade de Caratinga. Além da cantora, morreram outras quatro pessoas: seu tio e assessor, um produtor, o piloto e o copiloto.

Aleksandro

O cantor Aleksandro, da dupla Conrado e Aleksandro, morreu em 7 de maio de 2022, após o ônibus que transportava os artistas e integrantes da equipe tombar na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo.

Seis pessoas morreram no acidente, entre elas Aleksandro. O parceiro Conrado sobreviveu.