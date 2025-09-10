Raul Gil reaparece em vídeo após receber alta hospitalar: ‘Estou voltando para valer’
Apresentador de 87 anos passou seis dias internado em um hospital de São Paulo para tratar de uma diverticulite
Depois de passar seis dias internado em um hospital de São Paulo para tratar de uma diverticulite, o apresentador Raul Gil teve alta e logo reapareceu em suas redes sociais para dar recado aos seus fãs e seguidores. Em um vídeo publicado no seu Instagram, o apresentador de 87 anos disse: “Alô, meus fãs! Não se esqueceram de mim? Sabia! Estou voltando e estou voltando para valer”. “Meu muitíssimo obrigado a todos os fãs e admiradores que oraram por mim”, registrou o apresentador de 87 anos.
No vídeo, ele fez questão de observar que o hospital onde ele ficou internado, o Moriah, foi o antigo endereço da TV Record em São Paulo. “Eu estou aqui no Moriah. O Moriah é a minha antiga casa, é onde eu nasci. Aqui era a TV Record”, diz ele no vídeo. “[Se no passado] eu encontrava grandes artistas, hoje eu encontro grandes colaboradores, grandes enfermeiras, grandes médicos, uma atenção espetacular. Parabéns a todos vocês do Moriah”, completou. Várias personalidades da TV comentaram o seu post. Uma delas foi Silvia Abravanel, que disse: “Glória a Deus! Feliz e grata em ver o senhor bem”.
