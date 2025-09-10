Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Raul Gil reaparece em vídeo após receber alta hospitalar: ‘Estou voltando para valer’

Raul Gil reaparece em vídeo após receber alta hospitalar: ‘Estou voltando para valer’

Apresentador de 87 anos passou seis dias internado em um hospital de São Paulo para tratar de uma diverticulite

  • Por Jovem Pan
  • 10/09/2025 18h10
Divulgação/SBT O apresentador Raul Gil à frente de seu programa no SBT No vídeo, ele fez questão de observar que o hospital onde ele ficou internado, o Moriah

Depois de passar seis dias internado em um hospital de São Paulo para tratar de uma diverticulite, o apresentador Raul Gil teve alta e logo reapareceu em suas redes sociais para dar recado aos seus fãs e seguidores. Em um vídeo publicado no seu Instagram, o apresentador de 87 anos disse: “Alô, meus fãs! Não se esqueceram de mim? Sabia! Estou voltando e estou voltando para valer”. “Meu muitíssimo obrigado a todos os fãs e admiradores que oraram por mim”, registrou o apresentador de 87 anos.

No vídeo, ele fez questão de observar que o hospital onde ele ficou internado, o Moriah, foi o antigo endereço da TV Record em São Paulo. “Eu estou aqui no Moriah. O Moriah é a minha antiga casa, é onde eu nasci. Aqui era a TV Record”, diz ele no vídeo. “[Se no passado] eu encontrava grandes artistas, hoje eu encontro grandes colaboradores, grandes enfermeiras, grandes médicos, uma atenção espetacular. Parabéns a todos vocês do Moriah”, completou. Várias personalidades da TV comentaram o seu post. Uma delas foi Silvia Abravanel, que disse: “Glória a Deus! Feliz e grata em ver o senhor bem”.

 
*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

