Após fim de namoro, Gustavo e Key Alves vão ao mesmo show em São Paulo

Casal que se conheceu no ‘BBB 23’ terminou o relacionamento nesta semana; jogadora de vôlei afirma que decisão partiu de fazendeiro

Reprodução/Instagram/gustavo_benedetii e Reprodução/Instagram/keyalves Gustavo Benedeti e Key Alves anunciaram o fim do namoro no dia 4 de março



Recém-separados, Gustavo Benedeti e Key Alves estiveram no mesmo show na noite desta quinta-feira, 6, em São Paulo. O agora ex-casal prestigiou a dupla Israel e Rodolffo, mas não posou junto para fotos. O término do casal que se conheceu no ‘BBB 23‘ repercutiu bastante pela forma como aconteceu. Gustavo anunciou o término nas redes sociais na última terça-feira, 4, dizendo que “aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma, eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças”. Após o anúncio, Key também se pronunciou, enfatizando que a decisão partiu de Gustavo e que não foi um término amigável. “Hoje, mais do que nunca, tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o ‘BBB’, e aqui sim mostramos quem realmente somos”, publicou a jogadora de vôlei.

O casal viveu um romance intenso na casa mais vigiada do Brasil, protagonizando cenas quentes e jogando juntos. Key Alves, inclusive, chegou a falar em casamento com o fazendeiro, mas o casal não resistiu à eliminação do confinamento. Logo após ser eliminada do ‘BBB 23’, Key Alves se surpreendeu com a resposta de Gustavo sobre ter formado casal no jogo. Analisando de fora hoje, não sei se eu faria casal de novo. Acho que não, porque isso interfere no jogo”, declarou Gustavo ao ser eliminado dias antes da então companheira. “Eu vou catar ele. Não acredito que ele falou isso. Acredito que ele esteja assistindo. Gustavo, não quero nem saber, estou em Mato Grosso amanhã. Que isso? Não faria casal comigo, com esse nenenzinho aqui? Estou passada com ele”, reagiu Key enquanto tomava café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga.