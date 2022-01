Taylor Lautner revela ‘medo de sair de casa’ por 10 anos após sucesso de Crepúsculo

O ator tinha apenas 16 anos quando o primeiro filme foi lançado; em 2016 ele deu uma pausa na carreira

Divulgação Taylor Lautner tinha 16 anos quando o primeiro filme da franquia foi lançado, em 2008



A fama nem sempre é agradável, que o diga Taylor Lautner, o Jacob de Crepúsculo. Em entrevista ao Today, o ator disse que desenvolveu ansiedade e tentava evitar ao máximo sair de casa por dez anos depois da estreia da franquia. Na época do primeiro filme, em 2008, Taylor tinha 16 anos. “Não há muitas coisas na vida que podem acontecer da noite para o dia. A fama pode. Também pode desaparecer durante a noite”, disse. “Quando eu tinha 16, 17, 18 anos, acordando e tentando apenas sair para passear ou sair para um encontro e eu tinha 12 carros esperando do lado de fora da minha casa para me seguir onde quer que eu fosse ou aparecer em um aeroporto ou em qualquer lugar, e você tem milhares de fãs gritando”, explicou.

“Passei tantos anos sem sair de casa ou, se saísse, chapéu, óculos de sol e, tipo, com medo. Isso construiu algo dentro de mim onde, eu não sabia, mas estava com medo de sair. Eu ficava super ansioso. Então eu simplesmente não saía”, revelou o ator. A franquia de vampiros e lobisomens se tornou um fenômeno com Kristen Stewart (Bela) e Robert Pattinson (Edward) nos papéis principais e teve seu encerramento em 2012. Foram cinco filmes, e Taylor esteve em todos. Em 2016, depois de estrelar outros filmes e programas de tv, o ator deu uma pausa na carreira. Recentemente ele ficou noivo da enfermeira Taylor Dome.