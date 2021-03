Terry Crews é vacinado contra a Covid-19 e celebra: ‘Feliz por ver a luz no fim do túnel’

Ator de 54 anos recebeu a vacina em Los Angeles, nos Estados Unidos

Reprodução/Instagram/ terrycrews/02.03.2021 Terry Crews foi vacinado nos Estados Unidos e divulgou o momento nas redes sociais



O ator Terry Crews, conhecido por participar do filme “As Branquelas” e integrar o elenco da série “Brooklyn Nine-Nine”, é mais uma celebridade internacional a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O artista foi vacinado no esquema drive-thru em Los Angeles, nos Estados Unidos, e divulgou o momento nas redes sociais nesta terça-feira, 2. “Vacinado. Estou muito feliz por ver a luz no fim do túnel e grato pelos profissionais de saúde, médicos e militares em todo o mundo que trabalharam juntos para encontrar uma solução para esta doença horrível. Tanta desinformação em torno desta vacina. Eu sei que nenhuma vacina ou medicamento é 100% seguro, mas a ciência e a fé trabalham juntas para nos curar e nos proteger. Por favor, tomem a vacina”, escreveu o artista, de 54 anos, no Instagram. Aqui no Brasil, artistas como o cantor Roberto Carlos, a atriz Beth Faria e o cantor Ney Matogrosso foram vacinados esta semana no Rio de Janeiro.