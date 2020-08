Wesley Safadão testa positivo para Covid-19 sem apresentar sintomas

Cantor adiou live deste fim de semana para o dia 19 de setembro

Reprodução/Instagram Safadão fará exame contraprova em Fortaleza



O cantor Wesley Safadão precisou cancelar a sua live prevista para este sábado (29) após testar positivo para a Covid-19. O artista comunicou o diagnóstico aos fãs no Instagram, na sexta-feira (28). Safadão disse que não teve sintomas e fez o teste antes de participar de uma gravação no programa do Faustão. “Pegou todos de surpresa, até porque estou me sentindo super bem”, relatou o artista. “Graças a Deus estou me sentindo super bem, não vinha sentindo nada, assintomático total, e que assim seja. Agora é só me cuidar, me proteger e proteger as pessoas. Que Deus abençoe”, completou.

Em nota, a equipe de Safadão informou que ele fará uma contraprova do resultado em Fortaleza no Ceará. A live em que o cantor participaria com a dupla Bruno e Marrone foi adiada para o dia 19 de setembro. Outro sertanejo que se recupera da Covid-19 é Cauan Máximo, da dupla com Cleber. O cantor passou dez dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 75% do pulmão comprometido e teve alta na última quarta-feira (26). Nas redes sociais, Cauan disse ter esperança de que o pai, que está internado com coronavírus, em estado grave, se recupere da doença. Também com Covid-19, a mãe do cantor está internada em um quarto e de acordo com o último boletim médico, teve febre e mal estar.