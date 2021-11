Zé Neto diz que ainda não acredita na morte de Marília Mendonça: ‘Medo e saudade’

Cantor decidiu se pronunciar nas redes sociais e falou como está se sentindo após perder a amiga

O cantor Zé Neto, que faz dupla de Cristiano, decidiu expor neste domingo, 7, como está se sentindo após a morte da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos. O artista ainda não tinha se manifestado desde a queda do avião no interior de Minas Gerais que deixou Marília e mais quatro pessoas mortas. “Ainda sem conseguir acreditar em tudo o que aconteceu. Agora vai caindo a ficha e vamos começando a assimilar. Que Deus em sua infinita bondade dê força a essas famílias e a nós para conseguirmos continuar”, escreveu o cantor nos stories do Instagram. O sertanejo também fez um post com um vídeo e várias fotos em que ele e Cristiano aparecem com Marília para homenagear a amiga.

“Sabe aquele nó na garganta, aquela vontade de gritar, aquela mistura de angústia, medo e saudade? Pois é assim que eu me sinto agora. Vai com Deus, minha amiga. Vai com Deus, rainha da sofrência. Vai com Deus, mãe do Léo. Vai com Deus, menina. Vai com Deus, Marília Mendonça”, escreveu na legenda da publicação. No vídeo, Zé Neto aparece abraçado com a cantora e esse registro foi feito no último encontro dos artistas. “Juro por Deus que se eu soubesse que esse seria o último, nunca mais eu ia soltar você. A nossa vida é um sopro e a cada dia mais vivemos como se pudéssemos controlar o tempo. Precisamos rever nossos conceitos. Não deixar para fazer amanhã o que podemos fazer hoje. Beije sempre como se fosse o último beijo, abrace como se fosse o último abraço e ame sem limites”, concluiu o artista.