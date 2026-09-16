‘Feito Pipa’ é escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar

O filme ‘Feito Pipa’, de Allan Deberton, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema, nesta quarta-feira (16), para representar o país na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional, do Oscar 2027.

O longa-metragem foi escolhido pela Comissão de Seleção, eleita pelos sócios, e inteiramente composta por membros da Academia Brasileira de Cinema. Agora, Feito Pipa participa de uma nova seleção, dessa vez da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, que escolherá cinco indicados à categoria.

Filme mais premiado da 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado, Feito Pipa narra a história de Gugu (Yuri Gomes), um menino apaixonado por futebol e dança que vive com a avó Dilma (Teca Pereira) no sertão cearense. Criado de maneira livre e afetuosa, ele se vê diante de um grande desafio quando precisa encarar a possibilidade de deixar a vida com a avó para morar com o pai, Batista (Lázaro Ramos).

“O filme Feito Pipa, de Allan Deberton, tem uma narrativa sensível que comunica universalmente e, ao mesmo tempo, traz uma forte identidade brasileira a partir de uma cidade do interior do Ceará. É sobre a família, a cumplicidade entre avó e neto, infância, finitude e já foi premiado em festivais internacionais importantes” Clélia Bessa, presidente da Comissão de Seleção.

O longa, que tem estreia nacional nos cinemas em 5 de novembro com distribuição da Paris Filmes, teve première mundial em fevereiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde conquistou o Urso de Cristal de Melhor Filme, concedido pelo Júri Jovem, e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus. No Festival de Cinema de Gramado, em agosto, o filme ganhou quatro Kikitos (Melhor Direção, Melhor Atriz para Teca Pereira, Melhor Ator Coadjuvante para Lázaro Ramos e Melhor Filme pelo Júri Popular), além de uma Menção Honrosa para Yuri Gomes.